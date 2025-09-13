WTA San Paolo 2025, sorprese Tjen e Rakotomanga Rajaonah. Zarazua elimina Haddad Maia

Giornata ricca di sorprese e colpi di scena al WTA 250 di San Paolo. Si sono delineate le semifinali del torneo brasiliano, ma è successo veramente di tutto. Cade clamorosamente la beniamina del pubblico di casa Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero uno, che viene sconfitta a sorpresa dalla messicana Renata Zarazua in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo due ore e tredici minuti di gioco.

La messicana affronterà ora la diciannovenne francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, che ha raggiunto la sua prima semifinale della carriera nel massimo circuito. La transalpina ha superato nel proprio quarto di finale l’ungherese Panna Udvardy in due set con un perentorio 6-2 6-4.

Un’altra prima volta è quella di Janice Tjen, che diventa così la prima tennista indonesiana dal 2002 (ultima volta era stata Angelique Widjaja a Pattaya) a raggiungere la semifinale in un torneo WTA. La 23enne ha fatto suo il derby asiatico con la filippina Alexandra Eala, testa di serie numero tre, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e dodici minuti di gioco.

In semifinale l’indonesiana se la vedrà con la britannica Francesca Jones, che torna a giocare una semifinale WTA dopo quella raggiunta nel 2023 a Bogotà. La numero 85 della classifica mondiale ha sconfitto in due set l’argentina Solana Sierra, numero due del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4.

RISULTATI WTA SAN PAOLO 2025

Tjen (Ina) b. Eala (Phi) 6-4 6-1

Jones (Gbr) b. Sierra (Arg) 6-3 6-4

Zarazua (Mex) b. Haddad Maia (Bra) 7-6 6-3

Rakotomanga Rajaonah (Fra) b. Udvardy (Hun) 6-2 6-4