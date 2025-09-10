WTA San Paolo 2025, Haddad Maia elimina Tona. Avanti facile Eala e Zarazua

Si sono completati i match del primo turno nel WTA 250 di San Paolo. Nessun problema per la padrona di casa Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, testa di serie numero uno, ha sconfitto l’azzurra Miriana Tona, già bravissima a superare le qualificazioni, con un duplice 6-1. Sarà derby verdeoro al secondo turno per Haddad Maia, visto che affronterà la connazionale Laura Pigossi, numero 193 della classifica mondiale, che ha superato in rimonta l’americana Elizabeth Mandlik con il punteggio di 2-6 6-3 6-4.

Tutto molto facile anche per la filippina Alexandra Eala, numero tre del seeding. La tennista asiatica ha sconfitto nettamente con un perentorio 6-0 6-2 la francese Yasmine Mansouri ed ora al secondo turno se la vedrà con l’argentina Julia Riera.

Giornata da ricordare per la wild card brasiliana Ana Candiotto, numero 593 del ranking, che ha sconfitto a sorpresa l’ucraina Valeriya Strakhova in tre set per 6-3 5-7 6-0. La tennista proprio di San Paolo affronterà al secondo turno l’ungherese Panna Udvardy, che ha battuto l’americana Anna Sinclair Rogers per 6-2 6-3.

Buona la prima per la messicana Renata Zarazua, che agli ultimi US Open ha sconfitto al primo turno Madison Keys. La quinta testa di serie ha superato agevolmente la brasiliana Luiza Fullana con un comodo 6-2 6-1. Adesso Zarazua se la vedrà con la turca Berfu Cengiz, che ha sconfitto l’argentina Ortenzi per 6-1 6-2.

RISULTATI WTA SAN PAOLO 2025

Zarazua (Mex) b. Fullana (Bra) 6-2 6-1

Jones (Gbr) b. Glushko (Isr) 4-6 6-2 6-3

Udvardy (Hun) b. Rogers (Usa) 6-2 6-3

Cengiz (Tur) b. Ortenzi (Arg) 6-1 6-2

Pigossi (Bra) b. Mandlik (Usa) 2-6 6-3 6-4

Candiotto (Bra) b. Strakhova (Ukr) 6-3 5-7 6-0

Eala (Phi) b. Mansouri (Fra) 6-0 6-2

Haddad Maia (Bra) b. Tona (Ita) 6-1 6-1