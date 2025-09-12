WTA San Paolo 2025, Haddad Maia accede ai quarti. Avanti anche Zarazua e Udvardy

Si sono delineati tutti i match dei quarti di finale del WTA 250 di San Paolo. Nel torneo di casa prosegue il cammino di Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero uno, che ha superato nel derby brasiliano la connazionale Laura Pigossi con un comodo 6-1 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Haddad Maia se la vedrà ora nei quarti con la messicana Renata Zarazua, numero 84 del mondo, che ha superato la turca Berfu Cengiz in due set con un duplice 6-4 6-4, centrando così il suo terzo quarto di finale della carriera nel massimo circuito.

Primo quarto, invece, sul cemento per l’ungherese Panna Udvardy. La tennista magiara ha messo fine al sogno della wild card brasiliana Ana Candiotto, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3 6-3 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco. Nei quarti se la vedrà con la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah.

RISULTATI WTA SAN PAOLO 2025

Zarazua (Mex) b. Cengiz (Tur) 6-4 6-4

Udvardy (Hun) b. Candiotto (Bra) 6-3 6-3

Haddad Maia (Bra) b. Pigossi (Bra) 6-1 6-4