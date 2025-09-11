WTA San Paolo 2025: avanti Sierra, Jones ed Eala verso i quarti

Completata la prima parte del cammino del WTA 250 di San Paolo verso i quarti di finale. Il torneo brasiliano, che si gioca sul veloce e in un impianto diverso da quello dello storico ATP, ha vissuto finora di storie particolari e di situazioni che difficilmente si possono trovare altrove.

Come quella della classe 2010 Nauhany Vitoria Leme da Silva, la prima della sua età a vincere un match sul circuito maggiore al primo turno. La corsa l’ha finita con l’argentina Solana Sierra, che l’ha battuta per 6-0 6-4, ma il primato resterà. E, a proposito di Sierra, ci sarà un quarto molto interessante con la britannica Francesca Jones, cui la vita tennistica non è stata resa proprio facile dall’ex promessa USA, mai esplosa dopo i fasti da junior, Whitney Osuigwe.

Continua immacolato il percorso di Alexandra Eala: la filippina non si fa problemi a eliminare l’argentina Julia Riera lasciandole soli cinque giochi; adesso, però, sarà interessante capire come si metterà la situazione con una delle giocatrici più in forma del momento, nonché in gran crescita, l’indonesiana Janice Tjen, che regola la slovacca Martina Okalova lasciandole un unico game.

Nella parte alta, anche questa particolarmente ricca di situazioni tutte da raccontare per vari versi, la prima a entrare nelle migliori otto è la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, vittoriosa di nuovo contro una messicana, la qualificata Victoria Rodriguez, per 7-5 6-1. La si può mettere così: per risentire l’odore di Messico deve aspettare la semifinale, ammesso che lei e Renata Zarazua ci arrivino.

RISULTATI WTA 250 SAN PAOLO 2025

Rakotomanga Rajaonah (FRA)-Rodriguez (MEX) [Q] 7-5 6-1

Tjen (INA)-Okalova (SVK) 6-1 6-0

Eala (PHI) [3]-Riera (ARG) 6-1 6-4

Jones (GBR) [5]-Osuigwe (USA) 6-4 7-6(6)

Sierra (ARG) [2]-Leme da Silva (BRA) [WC] 6-0 6-4