WTA Pechino 2025, Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Sakkari

Il fitto programma degli incontri di primo turno caratterizza la giornata inaugurale del torneo WTA 1000 di Pechino. La lettone Anastasija Sevastova supera il primo ostacolo e sfiderà Paolini al secondo turno. Passano il turno anche la romena Sorana Cirstea e la greca Maria Sakkari.

Sorana Cirstea liquida l’americana Caroline Dolehide 6-2 6-3 in un’ora e otto minuti. La statunitense McCartney Kessler doma la wild card cinese Han Shi, classe 2005, 6-2 7-6(5) in un’ora e cinquanta minuti. La veterana lettone Anastasija Sevastova supera 6-3 7-6 (1) l’australiana Kimberly Birrell in un’ora e quarantanove minuti e sfiderà Jasmine Paolini nel secondo turno.

Caty McNally regola l’esperta tedesca Laura Siegemund 6-4 6-2 in un’ora e quarantasette minuti. La russa Kamilla Rakhimova elimina Lucia Bronzetti con un perentorio 6-4 6-1 maturato in un’ora e ventuno minuti di gioco. Maria Sakkari si aggiudica un’autentica maratona per festeggiare il passaggio del turno. La greca s’impone 7-6(5) 6-7(5) 7-5 sull’americana Ashlyn Krueger in tre ore e trentadue minuti.

La croata Antonia Ruzic stende 6-3 6-3 la francese Elsa Jacquemot in un’ora e trentadue minuti. La tedesca Eva Lys travolge la wild card cinese Ruien Zhang 6-1 6-0 in appena cinquantasei minuti. La qualificata australiana Priscilla Hon, autrice dell’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, rimonta 1-6 6-3 7-6(4) la svizzera Viktorija Golubic in due ore e trentatré minuti. La russa Polina Kudermetova prevale sulla qualificata australiana Maddison Inglis 7-5 7-6(7) in due ore e nove minuti.

La ceca Barbora Krejcikova domina la russa Anna Blinkova 6-2 6-2 in un’ora e nove minuti. Katie Boulter passa il turno dopo aver vinto un’autentica battaglia. La britannica batte la statunitense Hailey Baptiste 7-5 5-7 6-4 in due ore e quaranta minuti. Nel derby a stelle e strisce Katie Volynets, proveniente dalle qualificazioni, piega la connazionale Peyton Stearns 6-4 2-6 6-3 in due ore e dieci.

La ceca Marie Bouzkova regola la tedesca Tatjana Maria 6-2 6-4 in un’ora e quattordici minuti. La wild card cinese Shuai Zhang ribalta la russa Anastasia Zakharova 3-6 6-1 6-4 in due ore e quattro minuti. In chiusura di giornata l’ungherese Anna Bondar prevale sulla canadese Bianca Andreescu con un perentorio 6-4 7-6(4) in due ore e un minuto.