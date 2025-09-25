WTA Pechino 2025, il tabellone del doppio. Errani/Paolini potrebbero ritrovare Kichenok dopo la BJK Cup

Sara Errani e Jasmine Paolini si presentano al China Open 2025 da campionesse in carica e coppia numero 2 del seeding, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e provare a bissare il titolo ottenuto un anno fa. Il formidabile binomio italiano, già qualificato aritmeticamente per le Finals di Riad, è sicuramente uno dei più quotati alla vigilia del WTA 1000 di Pechino.

Il sorteggio ha consegnato a Errani/Paolini un match d’esordio sulla carta abbordabile contro la russa Irina Kromacheva (n.22 del ranking mondiale) e l’indonesiana Aldila Sutjiadi (n.45), con all’orizzonte un possibile secondo turno con l’ucraina Lyudmyla Kichenok (battuta recentemente in BJK Cup) e l’australiana Ellen Perez in un quarto di tabellone che vede anche la presenza delle teste di serie n.8 Guo/Panova.

Proiettandoci ad un’ipotetica semifinale, si preannuncia un confronto abbastanza impegnativo per le azzurre che potrebbero incrociare eventualmente delle coppie di spessore come le russe Mirra Andreeva/Diana Shnaider, le ceche Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova e la lettone Jelena Ostapenko insieme alla taiwanese Su-Wei Hsieh.

TABELLONE DOPPIO WTA PECHINO 2025

(1) Dabrowski/Routliffe vs Melichar-Martinez/Samsonova

Linette/Tauson vs Danilina/Krunic

Mladenovic/Zhang vs (WC) Hon/Muchova

(WC) Shao/Zhang vs (6) Muhammad/Schuurs

(3) Kudermetova/Mertens vs (WC) Tang/Wang

Hunter/Krawczyk vs Kato/Stollar

Xu/Yang vs Krueger/Pegula

Cirstea/Kalinskaya vs (7) Babos/Stefani

(5) Andreeva/Shnaider vs Mihalikova/Nicholls

Kenin/Kessler vs Eikeri/Olmos

Krejcikova/Siniakova vs Aoyama/Bucsa

Chan/Jiang vs (4) Hsieh/Ostapenko

(8) Guo/Panova vs Rakhimova/Siegemund

Joint/McNally vs Hozumi/Wu

Cristian/Fernandez vs Kichenok/Perez

Khromacheva/Sutjiadi vs (2) Errani/Paolini