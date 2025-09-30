WTA Pechino 2025: Gauff-Bencic, lotta e scintille anche fuori dal campo. Lys sogna, Anisimova rimonta

Prima ancora che Jasmine Paolini e Marie Bouzkova mettano piede in campo, la WTA ha avuto parecchio di cui far parlare in quel di Pechino. Anche perché il WTA 1000 della capitale cinese si è rivelato davvero di quelli da ricordare, almeno per oggi, con tre ottavi di finale tutti da prendere con il piglio della lotta totale. Ma andiamo a scoprire com’è andato tutto nel dettaglio.

Il match più combattuto, e forse anche più polemico, è quello che oppone Belinda Bencic a Coco Gauff. L’americana va sotto di un set dopo aver guidato per 4-1 nel primo, va sotto anche di un break nel secondo salvo poi recuperare subito dal 3-4 al 4-4 e poi rimonta uno svantaggio di 1-3 nel tie-break del secondo set chiudendo sei dei successivi sette punti. Bencic poi si disunisce, ma più in là, in conferenza stampa, la svizzera attacca il team della sua avversaria, sostenendo che da lì siano partiti dei “giochi mentali” volti a distrarre la numero 15 del seeding.

Per Gauff ci sarà la maggiore delle sorprese del torneo, la tedesca Eva Lys. Che, per la verità, sta crescendo di rendimento da qualche tempo attraverso una serie positiva di risultati, grazie ai quali al momento è numero 66 del mondo. Salirà ancora dopo aver battuto in rimonta l’americana McCartney Kessler: entrerà per la prima volta nelle migliori 50 del mondo, con la chance anche di diventare numero 1 di Germania a fine torneo se compiesse un’altra impresa.

La sessione serale è il regno di uno dei match più attesi per contrasto di stili: Amanda Anisimova contro Karolina Muchova. Finché le variazioni della ceca funzionano per l’americana i guai sono tanti, poi, dal secondo set, la due volte finalista Slam (Wimbledon e US Open) aggiusta il tiro e comincia a far commettere qualche errore in più all’avversaria. Compresi quelli che, alla fine dei conti, sono decisivi per ottenere il break del 5-4 nel terzo parziale, quelli che valgono la vittoria completa e un ulteriore passo nella difesa del numero 4 del mondo.

RISULTATI WTA PECHINO 2025 OGGI

Anisimova (USA) [3]-Muchova (CZE) [13] 1-6 6-2 6-4

Lys (GER)-Kessler (USA) 4-6 6-1 6-2

Gauff (USA) [2]-Bencic (SUI) [15] 4-6 7-6(4) 6-2