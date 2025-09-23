WTA Pechino 2025, Cocciaretto non supera l’ostacolo Hon e manca l’accesso al main draw

Nel secondo turno del tabellone di qualificazione del torneo WTA 1000 di Pechino Elisabetta Cocciaretto, reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup, non supera l’ostacolo Priscilla Hon e manca l’accesso al main draw. La giocatrice australiana s’impone con un perentorio 6-2 6-4 in un’ora e trentuno minuti.

La giocatrice oceanica apre le ostilità con il break a 15 dell’1-0 e legittima il suo vantaggio con il turno di battuta del 2-0. L’italiana entra in partita con il 2-1, non sfrutta, nel sesto gioco, la palla per il potenziale 3-3 e, ai vantaggi, cede nuovamente il servizio all’australiana per il 5-2. Cocciaretto tenta la reazione, si procura tre palle per il 5-3, ma la Hon le annulla e, alla prima opportunità, chiude il set sul 6-2.

Sulle ali dell’entusiasmo la numero 108 WTA strappa il servizio all’italiana nel primo gioco della seconda frazione e allunga sul 2-0. La marchigiana, sul 2-1, non riesce a concretizzare, tre palle break consecutive per impattare la contesa e, nel quinto game, cede nuovamente il servizio alla rivale che scappa sul 4-1 pesante. Nel momento decisivo l’azzurra si oppone ad un destino già scritto e recupera un break per accorciare sul 5-3 e, dopo aver salvato due match point, si porta sul 4-5. Nel decimo gioco Hon non concede sconti, tiene il servizio a 15 e chiude il match sul 6-4.

Cocciaretto chiude il match senza ace, commette tre doppi falli e serve il 64% di prime. La marchigiana vince il 60% di punti sulla prima e il 40% sulla seconda. Hon salva sei palle break su sette e ne trasforma quattro sulle sei a propria disposizione. L’australiana vince il computo dei punti per 63 a 48.