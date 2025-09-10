WTA Guadalajara 2025, Osorio e Maria agli ottavi di finale. Pesante ko per Sakkari

Calato il sipario su questa giornata di incontri sul cemento di Guadalajara. In Messico, la pioggia ha fatto sentire la sua presenza e l’incontro di Lucrezia Stefanini, opposta all’americana Sloane Stephens, è stato posticipato alle prossime ore, dopo che l’azzurra ha conquistato il primo set 6-4, trovandosi indietro 3-5 nel secondo parziale.

Fine della corsa, invece, per Martina Trevisan. La toscana (n.299 del ranking) si è arresa sullo score di 6-2 6-3 alla canadese Rebecca Marino (n.121 WTA), non sfruttando la wild card ricevuta dagli organizzatori. Prosegue nell’avventura la nordamericana e negli ottavi di finale ci sarà la sfida contro la tedesca Tatjana Maria (n.51 WTA). La teutonica ha regolato col punteggio di 6-4 6-2 la turca Zeynep Sonmez (n.74 del ranking).

Pesante ko per Maria Sakkari. La greca (n.55 del ranking) è stata battuta col punteggio di 6-2 6-0 dalla francese Elisa Jacquemot (n.83 WTA). Un match in cui sono emersi tutte le criticità nel tennis dell’ellenica. La transalpina affronterà negli ottavi la testa di serie n.1 del torneo, la belga Elise Mertens. Altro risultato inatteso è l’eliminazione della polacca Magda Linette (n.37 del mondo). Quest’ultima si è ritirata dopo il 6-0 subìto dalla colombiana Emiliana Arango. La sudamericana se la vedrà nel prossimo round contro l’australiana Hunter (wild card), uscita vittoriosa dal confronto con la ceca Katerina Siniakova (n.78 del mondo) sullo score di 7-6 (5) 4-6 6-3.

Missione compiuta anche per l’altra colombiana Camila Osorio (n.69 del ranking), a segno contro la russa Kamilla Rakhimova (n.76 WTA) col punteggio di 7-5 7-5. Nel prossimo round ci sarà il confronto molto interessante con la giovane americana Jovic. In conclusione, la russa Polina Kudermetova (n.65 del mondo) si è arresa alla canadese Marina Stakusic (n.155 del ranking) sullo score di 3-6 7-5 6-4. La qualificata nordamericana giocherà negli ottavi contro la lettone Jelena Ostapenko.