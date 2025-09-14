WTA Guadalajara 2025, Emiliana Arango e Iva Jovic si giocheranno il titolo

Nel pieno rispetto di una settimana caratterizzata da numerose sorprese saranno due giocatrici non testa di serie a sfidarsi nel match decisivo. La colombiana Emiliana Arango e la statunitense Iva Jovic, al termine di due sfide combattute, si qualificano per la finale del torneo WTA di Guadalajara.

Nella prima semifinale Emiliana Arango regola Elsa Jacquemot 6-4 7-5 in un’ora e cinquantatré minuti. L’incontro si apre con due break ai vantaggi per il provvisorio 1-1. La francese tenta l’allungo quando, alla quarta possibilità, strappa il servizio all’avversaria per il 4-2, ma la sudamericana non ci sta, reagisce e con un parziale di quattro giochi consecutivi si aggiudica la partita di apertura.

Il secondo parziale inizia con il break in apertura di Arango, la francese reagisce e nel sesto gioco impatta la sfida sul 3-3. La sfida prosegue nel rispetto dei turni di battuta delle due contendenti fino alla svolta dell’undicesimo gioco. La colombiana strappa il servizio alla giocatrice transalpina per il provvisorio 6-5 e chiude i conti nel dodicesimo game quando tiene il servizio a zero per il decisivo 7-5.

Nella sfida tra giovanissime la statunitense Iva Jovic doma Nikola Bartunkova 6-3 6-7(5) 6-3 al termine di una maratona di due ore e cinquantuno minuti. L’americana strappa il servizio all’avversaria per il 2-0 e replica con un nuovo break al 3-2 della rivale. Jovic manca un set point nell’ottavo gioco e chiude il parziale di apertura con il turno di battuta a 15 per il 6-3.

Bartunkova è lesta a replicare al break della rivale per ristabilire la parità sul 4-4, nessuna delle due riesce a rompere la situazione di equilibrio e il set si risolve al tie-break. Sul 4-5 la ceca cambia passo, conquista tre punti di fila per il 7-5 e impatta la sfida. Il set decisivo si apre con due giochi vinti da chi risponde. La tennista americana opera il break decisivo al sesto gioco e chiude i conti per il definitivo 6-3 quando trasforma la terza palla match.