WEC, Valentino Rossi: “Sembrava che la gara non finisse mai, a un certo punto eravamo ultimi”

Valentino Rossi torna sul podio nel FIA World Endurance Championship in Texas in occasione della Lone Star Le Mans 2025. Il ‘Dottore’ ottiene il secondo posto nel Mondiale alle spalle della McLaren 720S GT3 EVO n. 95 United Autosports.

L’ex centauro, in azione insieme a Ahmad Al Harthy e Kelvin van der Linde, ha saputo recuperare dal fondo dello schieramento, l’equipaggio n. 46 ha dovuto risalire la graduatoria dopo aver rimediato una penalità per un’infrazione in regime di Virtual Safety Car.

Il finale ha cambiato le carte in tavola, la BMW n. 46 ha saggiamente scelto di montare le slick durante l’ultima sosta insieme ad altri rivali. Il Team WRT ha quindi potuto contendersi un piazzamento di rilievo, Kelvin van der Linde ha colto il secondo posto per la compagine di Vincent Vosse come accaduto nella 6h Imola lo scorso aprile.

Il pluricampione delle due ruote ha affermato in una nota ufficiale al termine dell’evento al COTA: “È incredibile! Sembrava che questa gara non sarebbe mai finita. Eravamo veloci, ma abbiamo avuto alcuni momenti sfortunati durante la gara. A un certo punto eravamo ultimi, ma poi siamo riusciti a recuperare quando abbiamo potuto usare le gomme slick. La nostra macchina era molto buona e Kelvin ha fatto un lavoro fantastico. Sono molto contento di questo podio per me, per i miei compagni di squadra e per tutti i ragazzi del team”.