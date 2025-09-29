WEC, Toyota lontana dai migliori: “Abbiamo fatto tutto il possibile. Dobbiamo imparare da questa esperienza”

Toyota manca l’appuntamento con il podio anche alla 6h del Fuji, penultima tappa del FIA World Endurance Championship. Settimo posto all’arrivo per la GR010 Hybrid n. 7 di Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway, rallentata a due ore dalla conclusione dall’ingresso della Safety Car per un problema in pista.

La line-up citata si trovava infatti in lotta con Peugeot, Alpine e Porsche per un posto sul podio. Discorso completamente differente invece per la gemella n. 8, fuori dai giochi sin da subito in seguito ad una sanzione per aver rispettato le regole ai box in regime di bandiera gialla.

Kamui Kobayashi, Team Principal e pilota della vettura n. 7, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Non era quello che volevamo dalla nostra gara di casa. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma purtroppo la Safety Car a due ore dalla fine ci ha davvero penalizzato. Fino a quel momento stavamo lottando per le prime posizioni. Come squadra abbiamo fatto tutto il possibile, ma non è bastato. Questa settimana abbiamo faticato in termini di prestazioni, dobbiamo imparare da questa esperienza. L’ultima gara della stagione è la prossima, e voglio salire sul podio”.

Tanta amarezza anche per la line-up n. 8, di seguito le parole di Sébastien Buemi: “È stata una gara molto difficile, senza punti. Ho forato dopo pochi giri a causa del contatto. Abbiamo dovuto fare un pit stop di emergenza e abbiamo commesso un errore non effettuando un’altra sosta alla riapertura e per questa ragione siamo stati sanzionati. Da lì in poi è stato impossibile tornare in zona punti, quindi abbiamo usato il resto della gara per cercare di imparare qualcosa per il Bahrain”.

Ancora zero pole, podi o vittorie per Toyota nel FIA WEC 2025, record negativo. Dal 2012 ad oggi i giapponesi hanno infatti ottenuto almeno un trofeo, i campioni del mondo in carica hanno faticato a più riprese quest’anno.