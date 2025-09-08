WEC, prima del 2025 per Porsche: “Su pista asciutta non siamo mai stati tra i primi”

Prima gioia dell’anno per Porsche Penske Motorsport nel FIA World Endurance Championship 2025. Il prototipo tedesco, in pista con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Matt Campbell, festeggia con la 963 n.6 precedendo la Ferrari n. 50 e la Peugeot n. 94.

Porsche, dopo aver conquistato quest’anno diverse prove nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ha finalmente ottenuto almeno una gioia nel Mondiale Endurance ottenendo il secondo posto nel Mondiale costruttori davanti a Cadillac.

Thomas Laudenbach, Vicepresidente Porsche Motorsport, ha dichiarato: “L’intero team, in particolare i nostri piloti, hanno offerto una prestazione superba in condizioni molto difficili. Le prime cinque ore sono state estremamente complicate con numerose neutralizzazioni. La Porsche 963 si è dimostrata impeccabile in queste condizioni, una vittoria assolutamente meritata. È fantastico festeggiare la nostra prima vittoria dell’anno”.

Soddisfatto anche Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh: “In gare come questa, il ritmo puro sulla carta conta ben poco. Laurens Vanthoor e Julien Andlauer hanno fatto un lavoro fantastico mantenendo entrambe le vetture nel gruppo di testa fin dall’inizio. La vettura numero 5 ha avuto qualche difficoltà, mentre con la n. 6 tutto è andato per il verso giusto. Matt Campbell e Kévin Estre hanno agito in modo impeccabile e la squadra è stata eccezionale. Ora non vediamo l’ora di arrivare al Fuji”.

Protagonista nel finale Kevin Estre. Il francese ha attaccato in fase di restart la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi, il contatto tra le due Hypercar ha portato alla foratura della ruota anteriore sinistra della vettura italiana. Il campione del mondo in carica ha dichiarato: “Siamo rimasti positivamente sorpresi, perché su pista asciutta durante le prove non siamo mai stati tra i primi. Dal terzo posto in griglia, grazie a delle ottime qualifiche, siamo riusciti a compere una gara impeccabile”.

Porsche esce dal round di Austin con il primato in campionato confermato in LMGT3. Ryan Hardwick, Riccardo Pera e Richard Lietz mantengono la leadership in classifica portandosi a 95 punti contro i 76p della Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse.

Lietz, tradito nel finale dalla scelta di montare ancora le gomme da bagnato e non le slick, ha espresso il proprio commento al traguardo: “È stata una buona gara fino a molto tardi, purtroppo è finita male. Negli ultimi giri, le gomme non avevano più grip”.