WEC, Porsche torna a vincere nella Lone Star Le Mans. 2° posto per Ferrari

Porsche Penske Motorsport torna a festeggiare nel FIA World Endurance Championship imponendosi nella Lone Star Le Mans. La 963 n. 6 ufficiale di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet trionfa in Texas al termine di una prova segnata dalla pioggia, il marchio tedesco precede all’arrivo la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina e la Peugeot n. 94 di Loïc Duval/Paul Di Resta/Stoffel Vandoorne.

McLaren n. 59 United Autosports svetta invece in LMGT3 con Marino Sato/Darren Leung/Sean Gelael approfittando di una penalità di 5 secondi inflitta alla Ferrari n. 54 VISTA AF Corse di Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon. La Rossa è stata retrocessa in terza piazza alle spalle della BMW n. 46 WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde.

Ferrari ha continuato a controllare la competizione respingendo il ritorno da parte di Porsche. Dopo un importante periodo senza problemi, nonostante la pioggia continua e la scarsa visibilità, la 6h del COTA è tornata in regime di Virtual SC a due ore dalla conclusione in seguito ad un problema per la Toyota GR n. 7 di José Maria Lopez. L’argentino si è fermato nella ghiaia del terzo settore, l’intervento dei commissari è stato automatico.

Alessandro Pier Guidi (Ferrari n. 51) ha controllato la seguente ripartenza davanti a Kevin Estre (Porsche n. 6), Miguel Molina (Ferrari n. 50), Michael Christensen (Porsche n. 5) e Robert Kubica (AF Corse Ferrari n. 83).

Il restart è stato piuttosto concitato con la clamorosa foratura per la Ferrari n. 51. Pier Guidi, presumibilmente in seguito ad un contatto con la Porsche n. 6, ha forato la ruota anteriore sinistra precipitando in classifica. Il brand di Stoccarda ha quindi ereditato la leadership poco prima di una nuova Safety Car per un incidente in curva 19 per la Lexus GT3 n. 87.

La bandiera gialla ha ricompattato il gruppo, Estre ha condotto la l’ennesimo restart davanti a Fuoco ed alla rientrante Cadillac n. 12 di Alex Lynn. Rimonta incredibile dal fondo dello schieramento per l’auto americana, pienamente in corsa per il successo a novanta minuti dalla conclusione.

Porsche ha controllato la Ferrari, impegnata a difendersi dalla Cadillac Hertz Team JOTA. Più in crisi invece la 499P n. 83, in bagarre per un posto in Top5 contro la Porsche n. 5, la Peugeot n. 94 e l’Aston Martin n. 007. Progressiva rimonta invece per la Ferrari n. 51, presente ai margini della Top10 a sessanta minuti dalla bandiera a scacchi.

La lotta si è infiammata nell’ultima ora: la Ferrari n. 50 si è avvicinata progressivamente alla Porsche di testa riuscendo ad allungare sulla Cadillac n. 12. Difficoltà invece per la Ferrari n. 83 AF Corse, precipitata in classifica dopo la quinta ora alle spalle anche della Ferrari n. 51 per una passaggio extra in pit lane.

Il finale ha visto la Porsche n. 6 controllare con Kevin Estre la situazione. Più incerto invece il duello per il secondo posto con Molina (Ferrari n. 50) determinato a beffare la Peugeot n. 94 di Stoffel Vandoorne. Il belga, dopo aver superato insieme al compagno di squadra Mikkel Jensen (n. 93), la Cadillac n. 12, ha iniziato a mettere pressione alla Ferrari, la bagarre si è risolta nei passaggi conclusivi dopo l’ultimo rabbocco di energia.

Molina ha annullato l’attacco della Peugeot n. 94 che ha preceduto sotto la bandiera a scacchi la gemella n. 93, la Ferrari n. 51, la Cadillac n. 38, la 499P privata n. 83 AF Corse e la Cadillac n. 12. La seconda V-Series.R ha completato la Top10 davanti a Toyota n. 8 e Porsche n. 5.

Ferrari perde nel post gara in LMGT3 con Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon. La seconda affermazione dell’anno per il marchio di Maranello è sfumata per un contatto nel finale, la la McLaren n. 59 United Autosports di Marino Sato/Darren Leung/Sean Gelae ha potuto ottenere la prima gioia della propria storia. Secondo posto quindi per la BMW n. 46 WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde, terzo per la Ferrari n. 54.

Le gomme slick premiano gli equipaggi citati e negano il primo posto per la Ford Mustang GT3 n. 88 Proton Competition oppure alla Porsche 992 GT3.R n. 92 Manthey, rispettivamente in ottava e nona piazza al traguardo.

Davide Rigon ha condotto al successo l’equipaggio n. 54, abile nel finale ad annullare il ritorno della McLaren e della BMW n. 46. Nuova Top3 quindi per Valentino Rossi che ha saputo precedere dopo sei intense ore la BMW n. 31 WRT , la McLaren n. 95 United e l’Aston Martin n. 27 Heart of Racing.

La classifica è purtroppo cambiata dopo la bandiera a scacchi. Rigon è stato sanzionato con 5 secondi di penalità per un contatto con la Ford n. 77 nelle fasi finali, McLaren ha quindi colto il primo successo della propria storia in LMGT3. La 296 è stata classificata terza, la BMW n. 46 seconda.

Prossima tappa del Mondiale Endurance in Giappone al Fuji nel weekend del 28 settembre.

CLASSIFICA LONE STAR LE MANS FIA WEC 2025

6 FIN Hypercar 1 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 120 26.108 25.418 47.590 47.138 51.773 50.634 2:05.471 2:03.443 4

50 FIN Hypercar 2 Ferrari AF Corse MOLINA, Miguel Ferrari 499P 120 8.625 8.625 27.401 25.725 47.697 46.812 51.721 51.054 2:06.819 2:04.193 4

94 FIN Hypercar 3 Peugeot TotalEnergies VANDOORNE, Stoffel Peugeot 9X8 120 9.541 0.916 26.389 25.732 47.662 47.044 51.908 50.897 2:05.959 2:04.383 4

93 FIN Hypercar 4 Peugeot TotalEnergies JENSEN, Mikkel Peugeot 9X8 120 15.149 5.608 25.944 25.480 46.709 46.707 52.741 51.613 2:05.394 2:04.436 6

51 FIN Hypercar 5 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 120 22.619 7.470 27.086 25.672 47.693 47.087 51.159 50.436 2:05.938 2:03.932 5

38 FIN Hypercar 6 Cadillac Hertz Team JOTA BUTTON, Jenson Cadillac V-Series.R 120 42.517 19.898 26.469 25.831 47.745 46.899 53.177 50.607 2:07.391 2:04.191 5

83 FIN Hypercar 7 AF Corse KUBICA, Robert Ferrari 499P 120 56.955 14.438 25.725 25.613 47.994 47.231 50.879 50.638 2:04.598 2:03.705 5

12 FIN Hypercar 8 Cadillac Hertz Team JOTA NATO, Norman Cadillac V-Series.R 120 1:10.896 13.941 26.293 25.954 47.095 47.011 51.203 50.545 2:04.591 2:03.710 5

8 FIN Hypercar 9 Toyota Gazoo Racing BUEMI, Sébastien Toyota GR010 – Hybrid 120 1:14.615 3.719 26.593 26.034 47.608 47.608 51.787 51.613 2:05.988 2:05.988 4

5 FIN Hypercar 10 Porsche Penske Motorsport CHRISTENSEN, Michael Porsche 963 120 1:16.117 1.502 25.978 25.770 47.672 47.672 51.825 51.381 2:05.475 2:05.025 3

35 FIN Hypercar 11 Alpine Endurance Team MILESI, Charles Alpine A424 120 1:40.766 24.649 25.892 25.791 47.710 47.652 51.538 51.537 2:05.140 2:05.079 6

15 FIN Hypercar 12 BMW M Team WRT VANTHOOR, Dries BMW M Hybrid V8 119 1 lap 1 lap 25.852 25.612 48.075 47.118 52.564 51.374 2:06.491 2:04.742 6

99 FIN Hypercar 13 Proton Competition JANI, Neel Porsche 963 118 2 laps 1 lap 26.614 25.856 48.028 47.873 52.121 51.948 2:06.763 2:06.763 4

7 FIN Hypercar 14 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 – Hybrid 116 4 laps 2 laps 28.621 26.542 47.668 47.668 53.040 52.917 2:09.329 2:09.052 4

36 FIN Hypercar 15 Alpine Endurance Team SCHUMACHER, Mick Alpine A424 116 4 laps 1:15.622 29.306 26.155 47.999 47.782 52.379 51.776 2:09.684 2:06.609 5

95 FIN LMGT3 1 United Autosports SATO, Marino McLaren 720S LMGT3 Evo 115 5 laps 1 lap 28.296 27.874 50.082 50.002 52.585 51.962 2:10.963 2:10.292 4

46 FIN LMGT3 2 Team WRT VAN DER LINDE, Kelvin BMW M4 LMGT3 115 5 laps 0.256 28.303 27.942 50.013 49.786 52.264 51.955 2:10.580 2:10.064 6

54 FIN LMGT3 3 Vista AF Corse RIGON, Davide Ferrari 296 LMGT3 115 5 laps 2.449 28.225 28.225 49.966 49.966 52.350 51.473 2:10.541 2:10.541 6

31 FIN LMGT3 4 The Bend Team WRT FARFUS, Augusto BMW M4 LMGT3 115 5 laps 1.143 28.165 27.920 49.520 49.520 52.464 52.001 2:10.149 2:10.149 5

59 FIN LMGT3 5 United Autosports SAUCY, Grégoire McLaren 720S LMGT3 Evo 115 5 laps 2.609 28.684 28.069 49.681 49.681 51.416 51.294 2:09.781 2:09.490 5

27 FIN LMGT3 6 Heart of Racing Team DRUDI, Mattia Aston Martin Vantage AMR LMGT3 115 5 laps 8.374 28.375 28.068 50.274 49.804 52.084 51.945 2:10.733 2:10.260 4

77 FIN LMGT3 7 Proton Competition BARKER, Be