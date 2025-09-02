WEC, Porsche all’attacco al COTA. “Siamo fiduciosi nelle nostre prestazioni”

Porsche Motorsport si prepara per battagliare ad Austin in occasione del sesto atto del FIA World Endurance Championship. Le due 963 ufficiali inseguono il primo successo del 2025 dopo il seco0ndo posto ottenuto in occasione della 24h Le Mans con l’equipaggio n. 6 composto da Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Matt Campbell.

Per la Lone Star Le Mans di questo weekend, nome ufficiale del round texano del FIA WEC, Porsche avrà nuovamente tre piloti e non due come accaduto a San Paolo. L’australiano Campbell tornerà al volante della n. 6, mentre la gemella n. 5 avrà Mathieu Jaminet insieme a Julien Andlauer e Michael Christensen.

Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh, ha affermato in una nota: “Ci aspettiamo una gara calda, in tutti i sensi. Per questo motivo abbiamo nuovamente optato per la rotazione di tre piloti per vettura. Sono convinto che siamo ben preparati per queste condizioni. Le e temperature ad Austin superano spesso i 30 °C. L’asfalto si riscalda notevolmente e mette tutti i team sotto forte pressione in termini di gestione degli pneumatici”.

Non è mancato il commento di Jonathan Diuguid, Amministratore Delegato di Porsche Penske Motorsport. “L’obiettivo a San Paolo era ottenere il massimo punteggio e colmare il divario con i leader del Mondiale costruttori. La realtà è che entrambe le vetture hanno disputato una gara pulita e veloce, classificandosi rispettivamente al terzo e al quarto posto. Non avremmo potuto chiedere di più al team. Andiamo ad Austin con lo stesso obiettivo e siamo fiduciosi nelle nostre prestazioni e nella nostra capacità di avvicinarci ulteriormente”.

Porsche che spera di entrare nella Top3 a fine anno nel Mondiale costruttori si contende parallelamente anche il titolo in LMGT3. Il nostro Riccardo Pera è atteso in azione con Richard Lietz e Ryan Hardwick, il tridente di Manthey 1st Prohm prova a confermarsi leader contro la Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse.

Hardwick, bronze driver dell’equipaggio, ha dichiarato in una nota alla vigilia del round di casa del FIA WEC: “Ho percorso i miei primi giri in un auto da corsa al Circuit of The Americas nel 2015, ho tanti bei ricordi in Texas. Non vedo l’ora di correre di nuovo qui con i miei compagni di squadra del Manthey 1st Phorm e spero di poter ottenere un risultato importante davanti ai miei tifosi”.