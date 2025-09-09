WEC, podio per Peugeot al COTA: “Il miglior risultato dal nostro ritorno”

Peugeot ha colto un prezioso podio al Circuit of The Americas al termine della Lone Star Le Mans 2025. La 9X8 n. 94 ha saputo ottenere un posto in Top3 alle spalle della Ferrari n. 50 e della Porsche n. 6, in vetta per la prima volta in stagione.

Loïc Duval/Malthe Jakobsen/Stoffel Vandoorne sono riusciti a svolgere una prova senza errori riuscendo ad impensierire la Ferrari n. 50 nel finale. Il marchio francese ha lottato con Vandoorne, il belga è stato respinto nei minuti conclusivi dallo spagnolo Miguel Molina.

Jean-Marc Finot, Vicepresidente Senior di Stellantis Motorsport, ha affermato in una nota ufficiale ai margini dell’evento di Austin: “Il Team Peugeot TotalEnergies ha ottenuto il suo miglior risultato dal suo ritorno alle gare endurance. Le condizioni erano incredibili, i nostri piloti non hanno commesso un solo errore e sono riusciti a risalire la classifica con l’avanzare della gara. Speriamo di continuare così anche nelle prossime gare”.

La Peugeot 9X8 ha ottenuto il terzo podio della propria storia dopo il risultato nella 6h di Monza 2023 e nella 8h Bahrain 2024. Continua il lavoro dei francesi per contendersi con costanza qualcosa tra i migliori dello schieramento, obiettivo non scontato.

Tanta soddisfazione anche per il giovane danese Malthe Jakobsen, per la prima volta a podio nel FIA WEC. “È stato molto divertente guidare la macchina, su una pista bagnata, con così poca visibilità e in mezzo al traffico. Questo è un ottimo risultato per la squadra al termine di una prova pazzesca”.