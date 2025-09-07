WEC, Peugeot perde il terzo posto in qualifica al COTA

Cambia la griglia di partenza della Lone Star Le Mans 2025, sesto atto del FIA World Endurance Championship che commenteremo quest’oggi. La Peugeot 9X8 n. 93 di Jean-Eric Vergne, terzo al termine dell’Hyperpole alle spalle delle due Ferrari, è stata tolta dalla classifica per aver infranto l’articolo 6.4.2 del regolamento sportivo.

L’ex campione di FIA Formula E non ha acceso le luci posteriori in modalità ‘bagnato’ ignorando quindi le direttive della direzione gara. Il francese ha perso tutti i tempi realizzati tra Q1 e Hyperpole, di conseguenza dovrà scattare dal fondo dello schieramento.

Phil Hanson (AF Corse Ferrari n. 83) scatterà dalla pole questa sera grazie alla pole realizzata ieri da Robert Kubica. James Calado (Ferrari n. 51) è atteso in seconda piazza davanti alla Porsche 963 ufficiale di Laurens Vanthoor (n. 6) ed alla seconda Ferrari 499P ufficiale di Nicklas Nielsen (n. 50).

In LMGT3 è stata invece confermata la griglia di partenza con la doppietta Proton Competition Ford. Gianmarco Levorato ha firmato il best lap nella giornata di ieri battendo il compagno di squadra Ben Tuck, la Mustang n. 88 e la n. 77 detteranno il ritmo in fase di partenza rispettivamente con Stefano Gattuso e Bernardo Sousa.

La diretta sarà offerta su Sky Sport e Discovery + per l’Italia. In alternativa è possibile sottoscrivere un abbonamento per vedere in diretta la competizione direttamente sul sito ufficiale FIAWEC.com.