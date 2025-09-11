WEC, Peugeot conferma Théo Pourchaire per il 2026

Peugeot ha confermato Théo Pourchaire come pilota ufficiale per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship. Il francese si appresta per il debutto nella classe regina del Mondiale, l’esordio avverrà già quest’anno con la 9X8 n. 94 in occasione della 8h del Bahrain a novembre.

L’ex campione di FIA F2 prenderà il posto di Stoffel Vandoorne, belga che si appresta per una nuova avventura presumibilmente con Genesis Magma Racing. Il promettente Pourchaire ha disputato con Peugeot i rookie test lo scorso anno in Medio Oriente ed attualmente sta correndo con un’ORECA 07 Gibson LMP2 in European Le Mans Series con Algarve Pro Racing.

Il 22enne ha affermato in una nota ufficiale: “Sono felicissimo: ringrazio il Team Peugeot TotalEnergies per aver realizzato il mio sogno di diventare un pilota professionista e ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato. Sono orgoglioso di rappresentare Peugeot, un marchio con una ricca storia nel motorsport che ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Non vedo l’ora di prendere il via di questa leggendaria corsa e sono entusiasta che il mio debutto avvenga già in Bahrein insieme a Loïc Duval e Malthe Jakobsen”.

Loïc Duval e Malthe Jakobsen hanno colto il terzo posto insieme a Vandoorne nell’ultima Lone Star Le Mans alle spalle di Ferrari e Toyota. Il tridente citato sarà impegnato regolarmente in Giappone tra meno di un mese nella 6h del Fuji. Pourchaire è la seconda conferma per il 2026 dopo il neozelandese Nick Cassidy, entrambi hanno guidato la Peugeot negli scorsi giorni ad Austin in una sessione di test collettivi a cui ha partecipato anche BMW Motorsport.

Jean-Marc Finot, Vicepresidente di Stellantis Motorsport, ha dichiarato invece: “In Peugeot abbiamo sempre attribuito grande importanza al supporto dei giovani piloti. Dopo un periodo di integrazione come collaudatore, la nomina di Théo Pourchaire a pilota a tempo pieno all’interno del nostro programma Hypercar riflette il nostro impegno a costruire il futuro con talenti promettenti”.