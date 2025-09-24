WEC, Peugeot cerca un nuovo podio in Giappone

Peugeot ci riprova dopo il terzo posto ottenuto in America ad inizio mese. Il marchio francese si prepara per dare battaglia nel settimo e penultimo atto del FIA World Endurance Championship, in programma questo fine settimana in Giappone al Fuji.

L’evento asiatico coinciderà con la 100ma gara della storia del FIA WEC e l’ultima con Peugeot per Stoffel Vandoorne. Il belga, al debutto con la 9X8 nel 2023 al Fuji, si appresta per cedere il posto al francese Théo Pourchaire, recentemente nominato con il neozelandese Nick Cassidy per la prossima stagione agonistica.

Loïc Duval, in pista per anni in Giappone oltre che nel Mondiale Endurance con Audi Sport e Peugeot, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Siamo sulla buona strada dopo il podio del COTA. Il Fuji è un circuito che si adatta bene a noi, questa è la mia seconda casa dopo Le Mans”.

Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport, ha affermato invece: “L’anno scorso, siamo arrivati ​​quarti dopo una gara molto difficile ad Austin. Sebbene ci siano speranze di ripetere il podio, sappiamo che nel WEC nulla è scontato. Il circuito si adatta meglio alla seconda versione della 9X8 rispetto a quanto accadeva precedentemente”.