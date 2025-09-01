WEC, Lopez al posto dell’infortunato Conway al COTA

Cambia la squadra di Toyota per la Lone Star Le Mans, sesto round del FIA World Endurance Championship che vivremo questo weekend al Circuit of The Americas. La Toyota GR010 Hybrid n. 7 non vedrà infatti Mike Conway, ma il ritorno di José Maria Lopez accanto ai titolari Kamui Kobayashi e Nyck De Vries.

Il britannico, infortunato alla clavicola durante un allenamento, cede il volante all’esperto argentino che quest’anno gareggia a tempo pieno in LMGT3 al volante di una delle due Lexus RC F GT3 schierate da Akkodis ASP. L’ex vincitore della 24h Le Mans cederà il volante in Texas in GT al britannico Jack Hawksworth, in pista con Lexus in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Lopez ha affermato in una nota ufficiale: “Sono dispiaciuto per Mike, gli auguro tutto il meglio per una pronta guarigione. Questa è sicuramente un’opportunità inaspettata per me di lavorare di nuovo con tutti i membri del team. Mi sento pronto per la sfida e darò tutto per ottenere un risultato importante con Kamui e Nyck.”

Toyota torna invece ad accogliere Sébastien Buemi, assente in Brasile per la concomitanza con il round di Berlino del Mondiale Formula E. L’elvetico riprende posto sull’auto n. 8 con Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

Non poteva mancare il commento di Kobayashi, pilota dell’auto n. 7 e Team Principal di Toyota GR per il FIA WEC: “È sempre molto divertente correre in America perché i tifosi sono molto accoglienti e amano davvero il motorsport. Il Circuit of the Americas è un circuito fantastico, davvero piacevole da guidare, e non vedo l’ora di tornare in pista con la nostra GR010. Come squadra abbiamo avuto qualche settimana per analizzare quanto accaduto in Brasile e vogliamo tornare molto più forti ad Austin”.

Ancora zero affermazioni per Toyota nel FIA WEC 2025, una stagione abbastanza complicata per un team che negli ultimi anni ha sempre vinto almeno un titolo piloti o costruttori al termine dell’anno