WEC, Lone Star Le Mans: Ferrari n. 51 in vetta a metà gara

Ferrari controlla la Lone Star Le Mans 2025 dopo tre delle sei ore previste. La pioggia, vera protagonista della giornata in Texas, ha segnato le prime fasi d’azione costringendo la direzione gara ad un lungo periodo di Safety Car interrotto da una breve bandiera rossa. Ferrari n. 51 controlla le danze davanti alla Porsche n. 6, Antonio Giovinazzi detta il ritmo davanti a Matt Campbell.

Dopo 1h e 49 alle spalle della Safety Car o in regime di bandiera rossa, la Lone Star Le Mans è iniziata con Phil Hanson (AF Corse Ferrari n. 83) davanti a James Calado (Ferrari n. 51) ed a Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport n. 6).

La lotta per la testa si è accesa tra le due Ferrari al termine di una nuova interruzione per un incidente dell’Aston Martin n. 007 di Tom Gamble e dell’Alpine n. 35 di Fred Mako nell’impegnativa curva 2.

Hanson, dopo una serie di controlli al limite, ha ceduto il primato alla Ferrari n. 51. L’auto ufficiale ha provato ad allungare sul prototipo gestito da AF Corse, ogni fuga è stata interrotta da una breve Virtual Safety Car in seguito ad un testacoda in curva 17 per la Porsche 963 n. 99 Proton Competition di Nico Varrone.

Tutti i protagonisti sono tornati ai box, la Ferrari n. 51 di Antonio Giovinazzi resta avanti alla concorrenza. Una sosta lenta ha invece tolto dalla seconda posizione la 499P n. 83, virtualmente in quinta posizione con il cinese Yifei Ye in azione. Secondo posto quindi per la Porsche n. 6 di Matt Campbell che alla ripartenza dovrà vedersela con la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco ed alla Porsche n. 5 di Mathieu Jaminet.

Ottimo recupero per la Cadillac n. 38 che dal fondo dello schieramento ha saputo ottenere il sesto posto provvisorio con il veterano Sébastien Bourdais ora in azione. Completano la Top10 con tre ore ancora da disputare la Toyota n. 7, l’Alpine n. 35 e l’Aston Martin n. 009.

Situazione molto incerta anche in LMGT3 con la Ford Mustang GT3 n. 77 Proton Competition in cima alla classifica. Ben Tuck, secondo ieri alle spalle del nostro Gianmarco Levorato nella bagarre per la pole, precede in regime di bandiera gialla la Porsche 992 GT3-R n. 85 Iron Dames e la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Valentino Rossi.

Il ‘Dottore’ ha saputo ottenere la posizione ai danni del vincitore della 24h Le Mans 2025 Riccardo Pera. Il leader del campionato di Manthey Porsche n. 92 tiene testa alle due McLaren gestite da United Autosports ed alla Mercedes n. 60 Iron Lynx.