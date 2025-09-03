WEC, Ferrari per confermarsi in vetta: “COTA fondamentale per il campionato”

Ferrari si prepara per confermarsi regina nel FIA World Endurance Championship questo weekend in Texas in occasione della Lone Star Le Mans. La 499P n. 51 controlla con Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi la classifica piloti, mentre il marchio di Maranello vanta un ampio margine sulla concorrenza nel Mondiale costruttori.

Ferrari tenterà di allungare su Cadillac nella seconda speciale classifica, l’obiettivo è quello di capitalizzare il vantaggio in vista delle tappe in Giappone e Bahrain. Il brand tricolore ha vinto tutte le competizioni disputate quest’anno (con le 499P ufficiale o con la n. 83 AF Corse) ad eccezione della 6h di San Paolo di metà luglio.

Antonio Fuoco, titolare dell’auto n. 50, ha commentato ai margini del round del FIA WEC ad Austin in una nota ufficiale: “La gara al COTA sarà fondamentale per il campionato, visto che al termine della stagione mancano tre round e dobbiamo capitalizzare ogni appuntamento al meglio per difendere la leadership Ferrari nel Mondiale. Dopo Le Mans e San Paolo con la nostra 499P numero 50 torniamo in pista determinati con l’obiettivo di essere protagonisti di una grande gara, anche se ci aspettiamo che la concorrenza sarà notevole su questa pista unica per caratteristiche tecniche”.

Anche Alessandro Pier Guidi (n. 51 Ferrari – AF Corse) ha espresso la propria opinione alla vigilia della corsa di questo weekend: “Ad Austin nel 2024 le Ferrari sono state protagoniste grazie alla nostra pole position e alla vittoria in gara della 499P numero 83: mi auguro, quindi, che potremo dimostrarci competitivi nuovamente, dopo il difficile weekend che abbiamo vissuto a luglio in Brasile. L’obiettivo della squadra è di fare tanti punti potendo così lasciare gli Stati Uniti confermandoci leader sia nella classifica del Mondiale Costruttori sia in quella Piloti. La pista? Mi piace, è un tracciato medio-veloce molto divertente da guidare. Gareggiare in Texas nel periodo estivo è spesso difficile, per un pilota, a causa del meteo: spero quindi che le temperature siano abbastanza miti, come lo scorso anno”.

Dopo tre 24h Le Mans, Ferrari punta al titolo in ogni classifica nel FIA WEC. In vista del fine settimana che inizierà venerdì con le prove libere, Antonello Coletta (Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti) ha affermato: “Dopo la pausa estiva torniamo a gareggiare e a trascorrere un fine settimana in pista con tutto il team, desiderosi di lasciarci alle spalle la difficile trasferta di San Paolo, nel mese di luglio, e guardando con fiducia all’imminente round negli Stati Uniti d’America. Giunti al terzultimo appuntamento dell’annata in testa a entrambe le classifiche iridate, Costruttori e Piloti, siamo consapevoli che dovremo capitalizzare al meglio il potenziale a disposizione, facendo tutto alla perfezione, per confermare queste posizioni”.

Ferrari ha vinto lo scorso anno al COTA con la 499P n. 83 a poche ore dall’affermazione a Monza nel GP Italia con Charles Leclerc. In attesa del ritorno in pista del FIA WEC, Ferdinando Cannizzo (Head of Ferrari Endurance Race Cars ) ha chiuso dicendo: “Dopo la gara complicata in Brasile la squadra ha lavorato intensamente per presentarsi al COTA nelle migliori condizioni possibili focalizzando l’attenzione sulle specificità di questo circuito che in poco tempo è diventato iconico per il mix di tutte le tipologie di curve e per le accentuate pendenze. Qui serve una vettura che sappia essere rapida e stabile nello ‘snake’ del primo settore, ma anche con un’ottima trazione dalle basse velocità nell’ultimo settore. Qui, lo scorso anno, abbiamo conquistato una vittoria importante che ha dimostrato che la 499P era capace di vincere non solo a Le Mans, che quest’anno ci piacerebbe ovviamente replicare. D’altro canto gli avversari saranno molto competitivi, dunque il nostro obiettivo principale rimane quello di consolidare la posizione in campionato”.