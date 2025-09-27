WEC, doppietta Cadillac in qualifica alla 6h Fuji

Doppietta Cadillac Hertz Team JOTA nelle qualifiche della 6h del Fuji come accaduto a Le Mans. Alex Lynn precede il compagno di squadra Earl Bamber, le due vetture americane hanno dominato la scena nell’Hyperpole non lasciando spazio ai rivali.

Terza pole in stagione per il britannico al volante della V-Series.R n. 12, abile a ripetere alla perfezione quanto realizzato lo scorso anno ai piedi del Monte Fuji. Sconfitta per Aston Martin e Peugeot, rispettivamente in terza e quarta posizione con Marco Sorensen (n. 009) e Mikkel Jensen (n. 93).

Quinto tempo per BMW Motorsport e WRT con Sheldon van der Linde (n. 20). Il sudafricano ha battuto la Ferrari 499P ufficiale n. 51 di Antonio Giovinazzi e la Porsche n. 5 di Julien Andlauer dopo aver realizzato solamente il 10mo tempo in qualifica.

Toyota GR si accontenta invece dell’ottava piazza con Ryo Hirakawa. Il giapponese si è attestato davanti all’Alpine n. 35 di Charles Milesi ed alla Ferrari privata n. 83 AF Corse di Robert Kubica.

Importante esclusione della Q1 per la Porsche n. 6 di Kevin Estre. Il campione del mondo in carica e vincitore della Lone Star Le Mans non è riuscito a fare meglio della 17ma posizione, il francese ha preceduto la 963 privata del solo Nico Varrone.

11mo crono invece per l’Aston Martin n. 007 davanti alla Peugeot n. 94. Alle spalle del prototipo inglese e della 9X8 si sono attestate la BMW n. 15, la Toyota GR n. 7, la Ferrari n. 50 e l’Alpine n. 36.

Seconda pole nel FIA World Endurance Championship invece per Eduardo Barrichello in LMGT3. Il brasiliano, figlio di Rubens, si conferma al Fuji dopo il risultato di San Paolo al volante dell’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 10 Racing Spirit of Leman.

La compagine elvetica ha battuto le due McLaren di United Autosports per una manciata di millesimi. Sean Gelael (n. 95) ha battuto Sébastien Baud (n. 59), la coppia ha chiuso a +0.030 ed a +0.032 dalla vetta.

Heart of Racing Aston Martin n. 27 e Manthey Porsche n. 92 seguono nell’ordine con Zach Robichon e Riccardo Pera, leader del Mondiale alla vigilia del round giapponese del FIA WEC. Niente da fare per le Ferrari di VISTA AF Corse con Francesco Castellacci (n. 58) in ottava piazza e Simon Mann (n. 21) in decima.

Gianmarco Levorato con la Ford Mustang n. 88 Proton Competition si è inserito tra le due Rosse che scatteranno alle spalle delle due Corvette di TF Sport: la n. 33 di Jonny Edgar e la n. 81 di Rui Andrade.

11mo posto per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Valentino Rossi. Entrambe le vetture tedesche sono state escluse dalla lotta per la pole insieme alle due Lexus Akkodis ASP, alle due Mercedes di Iron Lynx, alla Porsche n. 85 Iron Dames ed alla Ford Mustang n. 77 Proton Competition, con problemi dopo aver perso olio questa mattina in FP3.

Domani alle 4.00 italiane la 6h del Fuji in diretta su Discovery +, sul sito ufficiale del campionato oppure su Sky Sport.