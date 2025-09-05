WEC, COTA FP1: Cadillac e Corvette all’attacco in casa

Inizia sotto l’insegna di General Motors il weekend al Circuit of The Americas del FIA World Endurance Championship. Cadillac, dopo il successo a Interlagos, svetta nella classe regina con Will Stevens, mentre Corvette e TF Sport sorridono in LMGT3 con Daniel Juncadella.

La V-Series.R n. 12 del britannico ha ottenuto il best lap in 1:53.584 al termine di una sessione segnata da ben tre bandiere rosse. L’ultima è stata causata proprio dall’auto n. 12, in difficoltà in curva 7 con in azione Alex Lynn al volante.

Le altre due sospensioni sono scattate per un problema all’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 10 Racing Spirit of Leman ed alla BMW M Hybrid V8 n. 15. L’auto tedesca, ferma per un problema tecnico all’unità MGU, ha ritardato l’attività della FP1 di oltre 30 minuti.

Secondo posto assoluto a poco più di un decimo dalla vetta per l‘Aston Martin n. 007 davanti alla Ferrari n. 83 AF Corse, al top lo scorso anno in Texas. La 499P riconoscibile per la propria livrea gialla ha preceduto l’Aston n. 009 e le due Ferrari ufficiali: la n. 51 e la n. 50.

Daniel Juncadella ha invece fatto la differenza in LMGT3 con la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport. Lo spagnolo si è imposto sull’auto gemella n. 81, responsabile negli ultimi minuti di aver innescato la quarta ed ultima bandiera rossa della mattinata. La Top3 tra le GT è stata completata dalla McLaren 720S GT3 EVO n. 95 United Autosports.

In serata la FP2, domani la FP3 e le qualifiche in quel di Austin. Ricordiamo che la competizione scatterà domenica alle 20.00, in diretta su Discovery + ed anche su Sky Sport.