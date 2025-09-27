WEC, Aston Martin davanti a Cadillac nella FP3 del Fuji

Per la prima volta nel FIA World Endurance Championship, l’Aston Martin Valkyrie ha chiuso al comando una turno di prove libere. L’auto n. 007 di Harry Tincknell ha fatto la differenza nella FP3 della 6h del Fuji precedendo le due Cadillac Hertz Team JOTA e l’auto gemella n. 009.

Earl Bamber (n. 38) e Alex Lynn (n. 12) si sono inseriti nell’ordine a +0.024 ed a +0.031 dalla vetta al termine dell’ultima ora d’azione in pista prima delle qualifiche. Segnali incoraggianti in ogni caso da Aston Martin, protagonista anche nella giornata di ieri alle spalle di Peugeot.

Quinto posto oggi per i francesi con il prototipi n. 94 presente a 116 millesimi dall’Aston Martin n. 009. Sesto tempo invece per la BMW n. 20 davanti all’Alpine n. 35, la Peugeot n. 93, la Toyota n. 8 e la Ferrari n. 83 AF Corse.

Aston Martin in vetta anche in LMGT3 con Heart of Racing. Zach Robichon (n. 27) detta il passo con 38 millesimi di vantaggio nei confronti della McLaren n. 59 United Autosports di James Cottingham . Anche Corvette e TF Sport restano tra i migliori, la Z06 GT3.R n. 81 ha infatti siglato il terzo posto con Rui Andrade.

Alle 7.20 le qualifiche della 6h del Fuji, accessibili su Discovery + oppure sul canale ufficiale del campionato (servizi a pagamento). Come sempre il turno verrà diviso in più parti con le LMGT3 che precederanno le LMGT3.