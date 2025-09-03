WEC, AF Corse cerca il bis e guarda alla classifica: “L’obiettivo è quello di massimizzare i punti”

AF Corse ha vinto con la Ferrari privata n. 83 la 24h Le Mans 2025 con Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson ed ora punta al titolo piloti nel FIA World Endurance Championship. L’auto gestita dalla compagine di Amato Ferrari occupa attualmente il secondo posto con 12 punti di ritardo dalla Rossa n. 51 ufficiale di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

Ye, Kubica e Robert Shwartzman vinsero lo scorso anno al Circuit of The Americas e regalarono la prima gioia per la ‘Ferrari Gialla’ nel Mondiale. Il tridente si impose su Toyota a poche ore di distanza dal sigillo di Charles Leclerc nel GP d’Italia di F1.

Il cinese Ye ha affermato in una nota: “Dopo una fantastica pausa estiva, non vedo l’ora di tornare in azione al COTA di Austin, dove abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria assoluta lo scorso anno. È stato incredibile entrare a far parte della storia della Ferrari, vincendo in due diversi campionati mondiali in un solo giorno (nel FIA WEC e nel GP d’Italia di F1, l’1 settembre 2024, Ndr). Quindi, ovviamente, le aspettative sono alte. Sarà molto difficile ripetere il successo del 2024, ma il nostro obiettivo è quello di massimizzare i punti, dato che attualmente siamo secondi in campionato con tre gare ancora da disputare”.

Non poteva mancare anche il parere di Kubica, l’ex pilota F1 ha dichiarato: “Dopo la pausa estiva, torniamo a correre al COTA, sul circuito dove abbiamo vinto la nostra prima gara con la 499P lo scorso anno. Questo tracciato rappresenta una vera sfida in termini di assetto, con alcuni tratti molto veloci e parecchie curve a bassa velocità, quindi bisogna trovare un perfetto compromesso. Le ultime tre gare saranno sicuramente ricche di battaglie e sfide”.

Nel weekend la Lone Star Le Mans sarà protagonista nella giornata di domenica a partire dalle 20.00 italiane. Come sempre tutto verrà proposto su Discovery + e parallelamente anche sui canali di Sky Sport oppure sul sito ufficiale della serie con la sottoscrizione dell’apposito abbonamento.