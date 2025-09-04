Vuelta a España 2025, vietato l’accesso al pubblico nel finale della salita di Bola del Mundo

Dopo i burrascosi ultimi giorni per le proteste pro-Palestina, gli organizzatori della Vuelta a España hanno dovuto prendere un altro provvedimento riguardo la ventesima e penultima tappa. Sarà, infatti, vietata la presenza del pubblico nell’ultimo chilometro della salita finale di Bola del Mundo, che rappresenta con i suoi 2200 metri di altitudine l’ultima grande battaglia per la maglia rossa.

La decisione della giuria è arrivata dopo le pressioni di un gruppo ambientalista che aveva inizialmente addirittura richiesto l’annullamento della salita conclusiva. Per evitare qualsiasi tipo di protesta, gli organizzatori della corsa spagnola hanno deciso di limitare l’accesso dei tifosi nella parte più delicata della montagna, salvaguardando sia lo spettacolo sportivo sia la tutela dell’ambiente circostante.

I tifosi saranno presenti sulla salita di Puerto de Navacerrada. Sull’ultima salita, invece, il pubblico dovrà restare solo nelle zone in cemento, evitando di invadere aree naturali. Gli organizzatori hanno poi ribadito che verrà punito chi lascerà rifiuti e chi non rispetterà flora e fauna del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Sicuramente è un’edizione della Vuelta che sta riscontrando molti problemi non inerenti alla corsa. Ieri per la protesta pro-Palestina gli organizzatori hanno deciso di cancellare gli ultimi tre chilometri della tappa, prendendo i distacchi degli atleti proprio da quel punto del percorso.