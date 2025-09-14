Ciclismo
Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Vingegaard maglia roja, Pellizzari battuto da Riccitello tra i giovani
La Vuelta a España 2025 è andata ufficialmente in archivio con l’annullamento dell’ultima tappa per le manifestazioni pro-Palestina. La classica passerella finale di Madrid è stata dunque cancellata, negando agli sprinter l’ultima possibilità di conquistare un successo parziale in questa controversa e caotica edizione del Grande Giro spagnolo.
In realtà praticamente tutti i verdetti erano già stati emessi sabato sulla Bola del Mundo, con il danese Jonas Vingegaard (team Visma – Lease a Bike) che ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale davanti al portoghese Joao Almeida (UAE Emirates) e al britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling). Sesto posto assoluto per l’azzurro Giulio Pellizzari, superato in extremis dallo statunitense Matthew Riccitello sia nella top5 overall che in vetta alla graduatoria dei giovani.
Mai realmente in discussione la classifica a punti, dominata dal danese Mads Pedersen, e la graduatoria dei GPM, che ha visto la vittoria dell’australiano Jay Vine. Di seguito tutte le classifiche definitive della Vuelta a España 2025.
CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025
1 J. VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE 72h 53′ 57” – B : 54” –
2 J. ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES XRG 72h 55′ 13” + 00h 01′ 16” B : 20” –
3 T. PIDCOCK Q36.5 PRO CYCLING TEAM 72h 57′ 08” + 00h 03′ 11” B : 18” –
4 J. HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE 72h 57′ 38” + 00h 03′ 41” B : 12” –
5 M. RICCITELLO ISRAEL – PREMIER TECH 72h 59′ 52” + 00h 05′ 55” – –
6 G. PELLIZZARI RED BULL – BORA – HANSGROHE 73h 01′ 20” + 00h 07′ 23” B : 10” –
7 S. KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 01′ 42” + 00h 07′ 45” B : 6” –
8 F. GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 73h 01′ 47” + 00h 07′ 50” – –
9 T. TRÆEN BAHRAIN VICTORIOUS 73h 03′ 45” + 00h 09′ 48” B : 6” –
10 M. JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 06′ 13” + 00h 12′ 16” B : 2”
11 J. LECERF SOUDAL QUICK-STEP 73h 07′ 57” + 00h 14′ 00” – –
12 H. TEJADA XDS ASTANA TEAM 73h 15′ 28” + 00h 21′ 31” – –
13 A. BALDERSTONE ROUMENS CAJA RURAL-SEGUROS RGA 73h 22′ 04” + 00h 28′ 07” – –
14 J. GUARDEÑO ROMA CAJA RURAL-SEGUROS RGA 73h 24′ 27” + 00h 30′ 30” – –
15 S. BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 73h 39′ 35” + 00h 45′ 38” – –
16 L. MEINTJES INTERMARCHÉ – WANTY 73h 39′ 36” + 00h 45′ 39” – –
17 E. BERNAL INEOS GRENADIERS 73h 40′ 23” + 00h 46′ 26” B : 14” –
18 G. CICCONE LIDL-TREK 73h 42′ 14” + 00h 48′ 17” B : 6” –
19 B. ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 73h 42′ 27” + 00h 48′ 30” – –
20 K. VERMAERKE TEAM PICNIC POSTNL 73h 44′ 05” + 00h 50′ 08” – –
21 E. DUNBAR TEAM JAYCO ALULA 73h 51′ 16” + 00h 57′ 19” – –
22 H. LOPEZ GRANIZO XDS ASTANA TEAM 73h 53′ 20” + 00h 59′ 23” – –
23 R. MOLARD GROUPAMA-FDJ 73h 54′ 48” + 01h 00′ 51” – –
24 B. TULETT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 58′ 43” + 01h 04′ 46” – –
25 F. GROSSSCHARTNER UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 03′ 27” + 01h 09′ 30” – –
26 M. SOLER UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 05′ 11” + 01h 11′ 14” B : 10” –
27 M. LANDA SOUDAL QUICK-STEP 74h 12′ 23” + 01h 18′ 26” B : 12” –
28 D. HOWSON Q36.5 PRO CYCLING TEAM 74h 13′ 04” + 01h 19′ 07” – –
29 X. PICKERING BAHRAIN VICTORIOUS 74h 15′ 59” + 01h 22′ 02” – –
30 J. VINE UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 21′ 38” + 01h 27′ 41” B : 40” –
31 S. SAMITIER SAMITIER COFIDIS 74h 27′ 17” + 01h 33′ 20” B : 6” –
32 M. FRIGO ISRAEL – PREMIER TECH 74h 28′ 14” + 01h 34′ 17” B : 12” –
33 J. BERNARD LIDL-TREK 74h 33′ 03” + 01h 39′ 06” B : 4” –
34 J. CEPEDA MOVISTAR TEAM 74h 37′ 19” + 01h 43′ 22” B : 2” –
35 C. BRAZ AFONSO GROUPAMA-FDJ 74h 37′ 31” + 01h 43′ 34” B : 2” –
36 W. POELS XDS ASTANA TEAM 74h 42′ 53” + 01h 48′ 56” – –
37 L. VERVAEKE SOUDAL QUICK-STEP 74h 44′ 09” + 01h 50′ 12” B : 10” –
38 A. BAGIOLI LIDL-TREK 74h 51′ 28” + 01h 57′ 31” B : 4” –
39 P. THIERRY ARKEA-B&B HOTELS 74h 53′ 14” + 01h 59′ 17” – –
40 F. MASNADA XDS ASTANA TEAM 74h 54′ 57” + 02h 01′ 00” – –
41 A. TIBERI BAHRAIN VICTORIOUS 74h 55′ 21” + 02h 01′ 24” – –
42 J. STAUNE-MITTET DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 74h 55′ 38” + 02h 01′ 41” – P : 20”
43 J. HIRT ISRAEL – PREMIER TECH 74h 55′ 40” + 02h 01′ 43” – –
44 B. JUNGELS INEOS GRENADIERS 74h 58′ 11” + 02h 04′ 14” B : 4” –
45 B. ROLLAND GROUPAMA-FDJ 74h 58′ 18” + 02h 04′ 21” B : 10” –
46 C. SCOTSON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 03′ 34” + 02h 09′ 37” – –
47 J. FAURA ASENSIO BURGOS-BURPELLET-BH 75h 07′ 54” + 02h 13′ 57” B : 2” –
48 L. FORTUNATO XDS ASTANA TEAM 75h 08′ 59” + 02h 15′ 02” B : 6” –
49 G. LEEMREIZE TEAM PICNIC POSTNL 75h 10′ 45” + 02h 16′ 48” B : 2” –
50 M. BELOKI EF EDUCATION – EASYPOST 75h 15′ 42” + 02h 21′ 45” – –
51 B. ZWIEHOFF RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 16′ 28” + 02h 22′ 31” – –
52 L. BISIAUX DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 16′ 30” + 02h 22′ 33” – –
53 C. HAMILTON TEAM PICNIC POSTNL 75h 19′ 53” + 02h 25′ 56” – –
54 G. MARTINEZ HUERTAS TEAM PICNIC POSTNL 75h 21′ 05” + 02h 27′ 08” – –
55 C. CANAL BLANCO MOVISTAR TEAM 75h 22′ 35” + 02h 28′ 38” – –
56 G. ALEOTTI RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 22′ 35” + 02h 28′ 38” – –
57 L. CRAPS LOTTO 75h 23′ 11” + 02h 29′ 14” – –
58 E. SEPULVEDA LOTTO 75h 24′ 54” + 02h 30′ 57” – –
59 V. LANGELLOTTI INEOS GRENADIERS 75h 26′ 07” + 02h 32′ 10” – –
60 C. VERONA LIDL-TREK 75h 26′ 54” + 02h 32′ 57” – –
61 S. DE PESTEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 27′ 30” + 02h 33′ 33” – –
62 W. KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 75h 32′ 44” + 02h 38′ 47” – –
63 H. DE LA CALLE ARANGO BURGOS-BURPELLET-BH 75h 36′ 27” + 02h 42′ 30” – –
64 J. BOU COMPANY CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 37′ 09” + 02h 43′ 12” B : 4” –
65 M. SHEFFIELD INEOS GRENADIERS 75h 38′ 53” + 02h 44′ 56” – –
66 J. SHAW EF EDUCATION – EASYPOST 75h 40′ 03” + 02h 46′ 06” – –
67 D. GONZALEZ LOPEZ Q36.5 PRO CYCLING TEAM 75h 41′ 39” + 02h 47′ 42” – –
68 J. AYUSO UAE TEAM EMIRATES XRG 75h 41′ 54” + 02h 47′ 57” B : 24” –
69 S. CHUMIL GONZALEZ BURGOS-BURPELLET-BH 75h 43′ 35” + 02h 49′ 38” – –
70 A. MOLENAAR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 44′ 40” + 02h 50′ 43” – –
71 N. CONCI XDS ASTANA TEAM 75h 45′ 29” + 02h 51′ 32” – –
72 M. HEßMANN MOVISTAR TEAM 75h 45′ 49” + 02h 51′ 52” B : 4” –
73 M. VANSEVENANT SOUDAL QUICK-STEP 75h 47′ 34” + 02h 53′ 37” – –
74 M. SCHACHMANN SOUDAL QUICK-STEP 75h 48′ 01” + 02h 54′ 04” – –
75 S. QUINN EF EDUCATION – EASYPOST 75h 49′ 01” + 02h 55′ 04” B : 10” –
76 S. KÜNG GROUPAMA-FDJ 75h 49′ 38” + 02h 55′ 41” – –
77 J. HERRADA COFIDIS 75h 50′ 33” + 02h 56′ 36” – –
78 G. SILVA COUSSAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 52′ 07” + 02h 58′ 10” – –
79 R. ERMAKOV BAHRAIN VICTORIOUS 75h 52′ 45” + 02h 58′ 48” – –
80 J. HAIG BAHRAIN VICTORIOUS 75h 53′ 39” + 02h 59′ 42” – –
81 B. RIVERA VARGAS INEOS GRENADIERS 75h 55′ 20” + 03h 01′ 23” – –
82 M. PAASSCHENS BAHRAIN VICTORIOUS 75h 55′ 43” + 03h 01′ 46” – –
83 M. KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 75h 56′ 22” + 03h 02′ 25” B : 2” –
84 F. FISHER – BLACK RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 59′ 01” + 03h 05′ 04” – –
85 J. LABROSSE DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 76h 03′ 56” + 03h 09′ 59” – –
86 N. PETERS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 76h 04′ 06” + 03h 10′ 09” – –
87 N. DENZ RED BULL – BORA – HANSGROHE 76h 04′ 40” + 03h 10′ 43” – –
88 O. AULAR SANABRIA MOVISTAR TEAM 76h 04′ 59” + 03h 11′ 02” B : 14” –
89 J. WILSLY LOTTO 76h 05′ 07” + 03h 11′ 10” – –
90 J. OTRUBA CAJA RURAL-SEGUROS RGA 76h 06′ 23” + 03h 12′ 26” B : 10” –
91 M. APARICIO MUÑOZ BURGOS-BURPELLET-BH 76h 06′ 41” + 03h 12′ 44” B : 2” –
92 B. KOERDT TEAM PICNIC POSTNL 76h 07′ 46” + 03h 13′ 49” – –
93 J. VAN DER LEE EF EDUCATION – EASYPOST 76h 08′ 09” + 03h 14′ 12” B : 6” –
94 K. O’BRIEN TEAM JAYCO ALULA 76h 08′ 27” + 03h 14′ 30” – –
95 S. PETILLI INTERMARCHÉ – WANTY 76h 09′ 23” + 03h 15′ 26” – –
96 A. SEGAERT LOTTO 76h 10′ 12” + 03h 16′ 15” – –
97 D. GAUDU GROUPAMA-FDJ 76h 10′ 52” + 03h 16′ 55” B : 14” –
98 E. BUCHMANN COFIDIS 76h 11′ 03” + 03h 17′ 06” – –
99 L. ROULAND ARKEA-B&B HOTELS 76h 11′ 17” + 03h 17′ 20” – –
100 P. GAMPER TEAM JAYCO ALULA 76h 12′ 41” + 03h 18′ 44” – –
101 G. GLIVAR ALPECIN-DECEUNINCK 76h 13′ 34” + 03h 19′ 37” – –
102 D. DE LA CRUZ Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 15′ 49” + 03h 21′ 52” – –
103 T. GRUEL GROUPAMA-FDJ 76h 18′ 00” + 03h 24′ 03” – –
104 L. NERURKAR EF EDUCATION – EASYPOST 76h 18′ 10” + 03h 24′ 13” – –
105 N. VINOKUROV XDS ASTANA TEAM 76h 20′ 37” + 03h 26′ 40” B : 10” –
106 J. RICKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 76h 21′ 58” + 03h 28′ 01” – –
107 I. GARCIA CORTINA MOVISTAR TEAM 76h 22′ 52” + 03h 28′ 55” – –
108 P-A. CÔTÉ ISRAEL – PREMIER TECH 76h 25′ 33” + 03h 31′ 36” – –
109 I. OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES XRG 76h 25′ 38” + 03h 31′ 41” – –
110 C. JUUL-JENSEN TEAM JAYCO ALULA 76h 26′ 25” + 03h 32′ 28” – –
111 J. NICOLAU BELTRAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 76h 30′ 10” + 03h 36′ 13” – –
112 N. ZUKOWSKY Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 31′ 58” + 03h 38′ 01” – –
113 A. VERRE ARKEA-B&B HOTELS 76h 32′ 17” + 03h 38′ 20” B : 4” –
114 M. CAMPRUBI PIJUAN Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 33′ 33” + 03h 39′ 36” – –
115 K. BONNEU INTERMARCHÉ – WANTY 76h 34′ 55” + 03h 40′ 58” – –
116 H. ARTZ INTERMARCHÉ – WANTY 76h 35′ 59” + 03h 42′ 02” – –
117 N. BURATTI BAHRAIN VICTORIOUS 76h 36′ 10” + 03h 42′ 13” – –
118 L. VAN BOVEN INTERMARCHÉ – WANTY 76h 36′ 11” + 03h 42′ 14” B : 6” –
119 E. PLANCKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 76h 38′ 20” + 03h 44′ 23” B : 4” –
120 L. LOZOUET ARKEA-B&B HOTELS 76h 43′ 23” + 03h 49′ 26” – –
121 V. GUERNALEC ARKEA-B&B HOTELS 76h 46′ 46” + 03h 52′ 49” – –
122 M. SOBRERO RED BULL – BORA – HANSGROHE 76h 46′ 58” + 03h 53′ 01” – –
123 D. SMITH INTERMARCHÉ – WANTY 76h 47′ 05” + 03h 53′ 08” B : 6” –
124 R. CAVAGNA GROUPAMA-FDJ 76h 49′ 15” + 03h 55′ 18” – –
125 M. PEDERSEN LIDL-TREK 76h 50′ 56” + 03h 56′ 59” B : 32” –
126 M. MIHKELS EF EDUCATION – EASYPOST 76h 54′ 48” + 04h 00′ 51” – –
127 B. TURNER INEOS GRENADIERS 77h 00′ 01” + 04h 06′ 04” B : 10” –
128 D. DE POOTER INTERMARCHÉ – WANTY 77h 01′ 06” + 04h 07′ 09” – –
129 J. STEWART ISRAEL – PREMIER TECH 77h 02′ 05” + 04h 08′ 08” B : 2” –
130 D. VAN BAARLE TEAM VISMA | LEASE A BIKE 77h 02′ 13” + 04h 08′ 16” – –
131 F. GANNA INEOS GRENADIERS 77h 02′ 56” + 04h 08′ 59” – –
132 T. BAYER ALPECIN-DECEUNINCK 77h 03′ 57” + 04h 10′ 00” – –
133 F. CHRISTEN Q36.5 PRO CYCLING TEAM 77h 05′ 49” + 04h 11′ 52” – –
134 L. SLOCK LOTTO 77h 05′ 55” + 04h 11′ 58” B : 12” –
135 A. GHEBREIGZABHIER LIDL-TREK 77h 07′ 26” + 04h 13′ 29” – –
136 B. COQUARD COFIDIS 77h 09′ 11” + 04h 15′ 14” – –
137 T. ROOSEN TEAM PICNIC POSTNL 77h 14′ 20” + 04h 20′ 23” B : 4” –
138 T. VAN DIJKE RED BULL – BORA – HANSGROHE 77h 14′ 20” + 04h 20′ 23” – –
139 M. BJERG UAE TEAM EMIRATES XRG 77h 14′ 38” + 04h 20′ 41” B : 2” –
140 J. DE BUYST LOTTO 77h 15′ 12” + 04h 21′ 15” – –
141 N. RAISBERG ISRAEL – PREMIER TECH 77h 18′ 50” + 04h 24′ 53” – –
142 E. VERNON ISRAEL – PREMIER TECH 77h 25′ 44” + 04h 31′ 47” B : 16” –
143 J. BIERMANS ARKEA-B&B HOTELS 77h 26′ 12” + 04h 32′ 15” – –
144 D. NOVAK UAE TEAM EMIRATES XRG 77h 26′ 36” + 04h 32′ 39” – –
145 J. PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK 77h 29′ 00” + 04h 35′ 03” B : 36” –
146 A. MARIT INTERMARCHÉ – WANTY 77h 30′ 48” + 04h 36′ 51” B : 4” –
147 A. FOLDAGER TEAM JAYCO ALULA 77h 36′ 58” + 04h 43′ 01” – –
148 S. KRAGH ANDERSEN LIDL-TREK 77h 37′ 04” + 04h 43′ 07” – –
149 D. HOOLE LIDL-TREK 77h 38′ 09” + 04h 44′ 12” – –
150 E. VIVIANI LOTTO 77h 38′ 29” + 04h 44′ 32” – –
151 P. EDDY TEAM PICNIC POSTNL 77h 48′ 04” + 04h 54′ 07” – –
152 S. ANIOLKOWSKI COFIDIS 77h 50′ 59” + 04h 57′ 02” – –
153 O. RIESEBEEK ALPECIN-DECEUNINCK 78h 02′ 34” + 05h 08′ 37”
CLASSIFICA A PUNTI VUELTA A ESPAÑA 2025
1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 180 80 277
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 130 20 197
3 3 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 95 10 135
4 4 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 123
5 5 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 123
6 6 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 123
7 7 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 104
8 8 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 99
9 9 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 94
10 10 – Aular Orluis Movistar Team 93
11 11 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 84
12 12 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 76
13 13 – Rolland Brieuc Groupama – FDJ 65
14 14 – Turner Ben INEOS Grenadiers 63
15 15 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 63
16 16 – Gaudu David Groupama – FDJ 62
17 17 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 61
18 18 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 60
19 19 – Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 60
20 20 – Slock Liam Lotto 57
21 21 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 54
22 22 – Landa Mikel Soudal Quick-Step 52
23 23 – Frigo Marco Israel – Premier Tech 52
24 24 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 50
25 25 – Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 48
26 26 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 48
27 27 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 45
28 28 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 44
29 29 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 42
30 30 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 42
31 31 – Tejada Harold XDS Astana Team 42
32 32 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 38
33 33 – Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 37
34 34 – Marit Arne Intermarché – Wanty 37
35 35 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 36
36 36 – Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 36
37 37 – Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 35
38 38 – Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 34
39 39 – Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 34
40 40 – Stewart Jake Israel – Premier Tech 33
41 41 – Mihkels Madis EF Education – EasyPost 30
42 42 – González David Q36.5 Pro Cycling Team 29
43 43 – Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 28
44 44 – Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 28
45 45 – Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 26
46 46 – Sepúlveda Eduardo Lotto 26
47 47 – Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 24
48 48 – Gruel Thibaud Groupama – FDJ 24
49 49 – Jungels Bob INEOS Grenadiers 23
50 50 – Küng Stefan Groupama – FDJ 23
CLASSIFICA GPM VUELTA A ESPAÑA 2025
1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 180 80 61
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 130 20 56
3 3 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 95 10 32
4 4 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 32
5 5 – Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 31
6 6 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 28
7 7 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 26
8 8 – Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 22
9 9 – Landa Mikel Soudal Quick-Step 22
10 10 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 22
11 11 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 21
12 12 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 20
13 13 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 18
14 14 – Pedersen Mads Lidl – Trek 15
15 15 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 12
16 16 – Jungels Bob INEOS Grenadiers 12
17 17 – Shaw James EF Education – EasyPost 11
18 18 – van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 10
19 19 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10
20 20 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 9
21 21 – Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8
22 22 – Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 8
23 23 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 7
24 24 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 7
25 25 – Frigo Marco Israel – Premier Tech 7
26 26 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6
27 27 – Bernard Julien Lidl – Trek 6
28 28 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 6
29 29 – Rolland Brieuc Groupama – FDJ 6
30 30 – Verona Carlos Lidl – Trek 6
CLASSIFICA GIOVANI VUELTA A ESPAÑA 2025
1 1 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 72:59:52
2 2 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 1:28
3 3 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 8:05
4 4 – Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 22:12
5 5 – Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 24:35
6 6 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 44:13
7 7 – López Harold Martín XDS Astana Team 53:28
8 8 – Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 58:51
9 9 – Pickering Finlay Bahrain – Victorious 1:16:07
10 10 – Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:28:22
11 11 – Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 1:53:22
12 12 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 1:55:29
13 13 – Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:55:46
14 14 – Rolland Brieuc Groupama – FDJ 1:58:26
15 15 – Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2:08:02
16 16 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 2:15:50
17 17 – Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:16:38
18 18 – Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 2:21:13
19 19 – Canal Carlos Movistar Team 2:22:43
20 20 – Craps Lars Lotto 2:23:19