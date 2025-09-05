Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari difende la maglia bianca, Vine miglior scalatore

La tredicesima tappa della Vuelta di Spagna è stata caratterizzata dal micidiale arrivo in cima all’Angliru, il ribattezzato Mostro che è a tutti gli effetti una delle salite più dure d’Europa e che ha fatto da giudice in ottica classifica, proponendo un appassionante duello tra Vingegaard e Almeida negli ultimi quattro chilometri.

Il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rossa di leader della graduatoria generale con un vantaggio di 46” sul portoghese Joao Almeida, che ha recuperato quattro secondi grazie agli abbuono per il successo di tappa. Si è poi creato un solco importante: 56” sul britannico Thomas Pidcock, 2’17” sull’austriaco Felix Gall, 2’05” su Giulio Ciccone.

Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Giulio Pellizzari ha difeso la maglia bianca di miglior giovane, rendendosi protagonista di una scalata in rimonta. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine della tredicesima tappa.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 34″ 49:30:54

2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 16″ 0:46

3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 2:18

4 8 ▲4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:00

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:15

6 10 ▲4 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:01

7 11 ▲4 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 4:33

8 9 ▲1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 4:54

9 4 ▼5 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 5:21

10 14 ▲4 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5:26

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 192

2 3 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 122

3 2 ▼1 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 111

4 4 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105

5 5 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 105

6 12 ▲6 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 71

7 10 ▲3 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 66

8 7 ▼1 Gaudu David Groupama – FDJ 62

9 8 ▼1 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 61

10 9 ▼1 Slock Liam Lotto 57

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 46

2 6 ▲4 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 33

3 2 ▼1 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 26

4 18 ▲14 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 25

5 3 ▼2 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 25

6 37 ▲31 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 21

7 4 ▼3 Romo Javier Movistar Team 20

8 5 ▼3 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 20

9 7 ▼2 Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

10 8 ▼2 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 13

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 49:34:55

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:32

3 3 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 4:22

4 6 ▲2 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 11:20

5 4 ▼1 López Harold Martín XDS Astana Team 12:09

6 5 ▼1 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 14:02

7 9 ▲2 Frigo Marco Israel – Premier Tech 38:21

8 7 ▼1 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 38:53

9 10 ▲1 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 39:15