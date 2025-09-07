Ciclismo
Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Giulio Pellizzari resta in testa tra i giovani
La quindicesima tappa dell’edizione numero 80 della Vuelta a España di ciclismo su strada, la frazione con partenza da A Veiga/Vegadeo ed arrivo a Monforte de Lemos, dopo 167.8 km, ha visto primeggiare, tra i 157 corridori ancora in gara, il danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), e non sono cambiati i leader delle quattro principali graduatorie individuali.
Il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), infatti, difende la Maglia Rossa di leader della classifica generale, mentre quella che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani rimane sulle spalle dell’azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe). Raffrorza il primato nella classifica degli scalatori, invece, l’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), infine il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) mantiene la vetta nella classifica a punti.
Vuelta a España 2025: Mads Pedersen vince andando in fuga a Monforte de Lemos. Terzo Marco Frigo
CLASSIFICA GENERALE 15A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 57:35:33
2 Almeida João UAE Team Emirates-XRG + 48
3 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team + 02:38
4 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:10
5 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 03:30
6 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 04:21
7 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 04:53
8 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 05:46
9 4 Lecerf Junior Soudal Quick-Step + 05:49
10 1 Træen Torstein Bahrain Victorious + 06:33
11 1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike + 08:52
12 1 Tejada Harold XDS Astana Team + 11:48
13 3 Ciccone Giulio Lidl-Trek + 12:21
14 4 Bernal Egan INEOS Grenadiers + 15:42
15 3 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team + 16:18
16 2 Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA + 19:26
17 2 Guardeño Jaume Caja Rural-Seguros RGA + 22:15
18 1 Meintjes Louis Intermarché-Wanty + 26:36
19 1 Buitrago Santiago Bahrain Victorious + 28:52
20 1 Soler Marc UAE Team Emirates-XRG + 33:50
21 2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 33:53
22 3 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL + 39:45
23 2 López Martin XDS Astana Team + 44:34
24 2 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike + 45:10
25 3 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla + 45:31
26 2 Molard Rudy Groupama-FDJ + 49:27
27 5 Frigo Marco Israel-Premier Tech + 54:10
28 2 Cepeda Jefferson Movistar Team + 56:50
29 2 Großschartner Felix UAE Team Emirates-XRG + 57:57
30 1 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team + 01:03:41
31 5 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG + 01:04:31
32 2 Landa Mikel Soudal Quick-Step + 01:05:06
33 2 Pickering Finlay Bahrain Victorious + 01:06:23
34 1 Samitier Sergio Cofidis + 01:08:13
35 1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team + 01:09:37
36 1 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:12:32
37 6 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step + 01:14:29
38 6 Bernard Julien Lidl-Trek + 01:15:44
39 2 Poels Wout XDS Astana Team + 01:18:01
40 2 Rolland Brieuc Groupama-FDJ + 01:20:06
41 1 Bagioli Andrea Lidl-Trek + 01:24:09
42 1 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:25:34
43 4 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 01:25:54
44 10 Braz Afonso Clément Groupama-FDJ + 01:26:21
45 3 Masnada Fausto XDS Astana Team + 01:27:16
46 1 Verona Carlos Lidl-Trek + 01:27:54
47 8 Martinez Juan Team Picnic PostNL + 01:29:43
48 2 Romo Javier Movistar Team + 01:30:51
49 8 Craps Lars Lotto + 01:31:21
50 3 Hirt Jan Israel-Premier Tech + 01:31:22
51 3 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 01:32:27
52 3 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:33:56
53 3 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 01:34:44
54 3 Jungels Bob INEOS Grenadiers + 01:37:35
55 3 Langellotti Victor INEOS Grenadiers + 01:39:00
56 3 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:39:25
57 7 Canal Carlos Movistar Team + 01:39:54
58 5 Thierry Pierre ARKEA-B&B HOTELS + 01:39:55
59 6 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:40:21
60 6 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers + 01:40:54
61 6 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 01:41:30
62 6 Rivera Brandon INEOS Grenadiers + 01:44:53
63 6 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:44:54
64 10 Schachmann Max Soudal Quick-Step + 01:47:37
65 7 Shaw James EF Education-EasyPost + 01:47:43
66 6 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG + 01:50:44
67 6 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA + 01:50:45
68 9 Küng Stefan Groupama-FDJ + 01:51:07
69 9 Kwiatkowski Michal INEOS Grenadiers + 01:51:23
70 8 Faura José Luis Burgos Burpellet BH + 01:51:25
71 8 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 01:52:47
72 8 González David Q36.5 Pro Cycling Team + 01:54:22
73 8 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:54:23
74 9 Molenaar Alex Caja Rural-Seguros RGA + 01:55:04
75 9 Quinn Sean EF Education-EasyPost + 01:57:50
76 10 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL + 01:58:41
77 7 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH + 01:59:12
78 6 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike + 02:00:17
79 8 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step + 02:00:39
80 7 Heßmann Michel Movistar Team + 02:01:04
81 13 Chumil Sergio Burgos Burpellet BH + 02:01:39
82 7 Haig Jack Bahrain Victorious + 02:03:25
83 7 Sepulveda Eduardo Lotto + 02:04:06
84 5 Conci Nicola XDS Astana Team + 02:05:42
85 5 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team + 02:06:13
86 4 Herrada Jesus Cofidis + 02:08:01
87 2 Ermakov Roman Bahrain Victorious + 02:10:48
88 8 Segaert Alec Lotto + 02:12:02
89 9 Otruba Jakub Caja Rural-Seguros RGA + 02:13:05
90 9 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:13:16
91 11 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team + 02:15:50
92 11 Aular Orluis Movistar Team + 02:16:05
93 6 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:16:40
94 6 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:17:07
95 6 Gaudu David Groupama-FDJ + 02:18:17
96 5 Bou Joan Caja Rural-Seguros RGA + 02:19:38
97 4 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious + 02:21:43
98 6 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 02:22:34
99 8 Nerurkar Lukas EF Education-EasyPost + 02:23:37
100 6 Glivar Gal Alpecin-Deceuninck + 02:24:37
101 1 Gruel Thibaud Groupama-FDJ + 02:24:54
102 7 Buchmann Emanuel Cofidis + 02:24:54
103 7 O’Brien Kelland Team Jayco-AlUla + 02:24:57
104 7 Gregaard Jonas Lotto + 02:25:54
105 4 García Cortina Iván Movistar Team + 02:28:03
106 2 Petilli Simone Intermarché-Wanty + 02:29:42
107 2 Rickaert Jonas Alpecin-Deceuninck + 02:30:51
108 11 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH + 02:31:06
109 3 Gamper Patrick Team Jayco-AlUla + 02:31:12
110 10 Oliveira Ivo UAE Team Emirates-XRG + 02:31:43
111 10 Artz Huub Intermarché-Wanty + 02:32:27
112 12 Pedersen Mads Lidl-Trek + 02:34:45
113 5 Côté Pier-André Israel-Premier Tech + 02:36:49
114 5 Van Boven Luca Intermarché-Wanty + 02:37:19
115 4 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team + 02:38:16
116 4 Buratti Nicolò Bahrain Victorious + 02:39:40
117 4 Rouland Louis ARKEA-B&B HOTELS + 02:41:18
118 3 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 02:41:56
119 12 Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck + 02:42:30
120 4 Lozouet Léandre ARKEA-B&B HOTELS + 02:42:33
121 4 Cavagna Remi Groupama-FDJ + 02:43:03
122 8 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA + 02:43:56
123 5 Bonneu Kamiel Intermarché-Wanty + 02:45:06
124 2 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team + 02:46:12
125 2 Smith Dion Intermarché-Wanty + 02:47:43
126 1 Sobrero Matteo Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:48:44
127 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 02:49:26
128 2 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 02:49:46
129 1 Guernalec Victor ARKEA-B&B HOTELS + 02:53:43
130 1 Bayer Tobias Alpecin-Deceuninck + 02:54:36
131 1 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team + 02:55:16
132 1 Slock Liam Lotto + 02:58:23
133 9 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS + 02:58:34
134 Turner Ben INEOS Grenadiers + 02:58:42
135 De Pooter Dries Intermarché-Wanty + 02:58:57
136 Coquard Bryan Cofidis + 02:59:35
137 5 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike + 02:59:35
138 1 Ganna Filippo INEOS Grenadiers + 03:00:10
139 4 Stewart Jake Israel-Premier Tech + 03:01:12
140 2 De Buyst Jasper Lotto + 03:04:06
141 2 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG + 03:05:22
142 2 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:10:08
143 2 Azparren Xabier Q36.5 Pro Cycling Team + 03:11:08
144 Roosen Timo Team Picnic PostNL + 03:16:17
145 Vernon Ethan Israel-Premier Tech + 03:16:43
146 Marit Arne Intermarché-Wanty + 03:17:15
147 2 Novak Domen UAE Team Emirates-XRG + 03:19:53
148 Foldager Anders Team Jayco-AlUla + 03:19:57
149 2 Kragh Andersen Søren Lidl-Trek + 03:20:25
150 1 Biermans Jenthe ARKEA-B&B HOTELS + 03:21:48
151 1 Raisberg Nadav Israel-Premier Tech + 03:22:26
152 2 Philipsen Jasper Alpecin-Deceuninck + 03:22:59
153 1 Hoole Daan Lidl-Trek + 03:26:36
154 1 Viviani Elia Lotto + 03:26:48
155 1 Eddy Patrick Team Picnic PostNL + 03:37:28
156 1 Aniolkowski Stanislaw Cofidis + 03:37:39
157 Riesebeek Oscar Alpecin-Deceuninck + 03:49:51
CLASSIFICA A PUNTI 15A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 Pedersen Mads Lidl-Trek 237
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 139
3 2 Ciccone Giulio Lidl-Trek 115
4 1 Vernon Ethan Israel-Premier Tech 111
5 1 Philipsen Jasper Alpecin-Deceuninck 105
6 Almeida João UAE Team Emirates-XRG 86
7 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team 74
8 7 Aular Orluis Movistar Team 71
9 1 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 69
10 9 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG 68
11 2 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 64
12 18 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 63
13 3 Gaudu David Groupama-FDJ 62
14 3 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG 61
15 3 Buitrago Santiago Bahrain Victorious 60
16 4 Slock Liam Lotto 57
17 12 Frigo Marco Israel-Premier Tech 52
18 6 Bernal Egan INEOS Grenadiers 49
19 6 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 47
20 6 Turner Ben INEOS Grenadiers 46
21 5 Soler Marc UAE Team Emirates-XRG 42
22 5 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 42
23 3 Rolland Brieuc Groupama-FDJ 40
24 3 Romo Javier Movistar Team 40
25 3 Tejada Harold XDS Astana Team 39
26 3 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 39
27 Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck 35
28 3 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 34
29 32 Stewart Jake Israel-Premier Tech 33
30 4 Quinn Sean EF Education-EasyPost 31
31 3 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 30
32 1 Mihkels Madis EF Education-EasyPost 30
33 1 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 27
34 1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 26
35 1 Sepulveda Eduardo Lotto 26
36 1 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech 25
37 1 González David Q36.5 Pro Cycling Team 25
38 1 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 24
39 1 Træen Torstein Bahrain Victorious 24
40 1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 24
41 1 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA 23
42 1 Marit Arne Intermarché-Wanty 22
43 1 Landa Mikel Soudal Quick-Step 20
44 1 Samitier Sergio Cofidis 20
45 1 Bernard Julien Lidl-Trek 20
46 1 Smith Dion Intermarché-Wanty 20
47 1 Beloki Markel EF Education-EasyPost 20
48 1 Heßmann Michel Movistar Team 20
49 41 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla 19
50 2 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 19
51 2 Foldager Anders Team Jayco-AlUla 19
52 2 Bagioli Andrea Lidl-Trek 17
53 1 Otruba Jakub Caja Rural-Seguros RGA 17
54 3 Bou Joan Caja Rural-Seguros RGA 17
55 2 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS 17
56 2 Biermans Jenthe ARKEA-B&B HOTELS 17
57 2 García Cortina Iván Movistar Team 16
58 1 Kwiatkowski Michal INEOS Grenadiers 15
59 3 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 15
60 2 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe 15
61 2 Gruel Thibaud Groupama-FDJ 15
62 2 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG 15
63 1 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 13
64 1 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 13
65 1 Jungels Bob INEOS Grenadiers 13
66 1 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 13
67 Küng Stefan Groupama-FDJ 13
68 2 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 13
69 1 Glivar Gal Alpecin-Deceuninck 13
70 1 Rouland Louis ARKEA-B&B HOTELS 13
71 1 López Martin XDS Astana Team 12
72 12 Oliveira Ivo UAE Team Emirates-XRG 12
73 2 Martinez Juan Team Picnic PostNL 11
74 2 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA 11
75 2 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe 11
76 2 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 10
77 2 Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA 10
78 2 Cepeda Jefferson Movistar Team 10
79 2 Shaw James EF Education-EasyPost 10
80 2 Azparren Xabier Q36.5 Pro Cycling Team 10
81 2 Viviani Elia Lotto 10
82 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 9
83 3 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL 9
84 3 Coquard Bryan Cofidis 8
85 Segaert Alec Lotto 7
86 4 Buratti Nicolò Bahrain Victorious 7
87 4 Pickering Finlay Bahrain Victorious 6
88 3 Großschartner Felix UAE Team Emirates-XRG 5
89 3 Craps Lars Lotto 5
90 3 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe 5
91 3 Aniolkowski Stanislaw Cofidis 5
92 Nerurkar Lukas EF Education-EasyPost 3
93 4 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 3
94 3 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 2
95 3 Canal Carlos Movistar Team 2
96 Artz Huub Intermarché-Wanty 2
97 4 Tiberi Antonio Bahrain Victorious 1
CLASSIFICA GPM 15A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG 61
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 39
3 3 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 32
4 1 Almeida João UAE Team Emirates-XRG 29
5 1 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG 26
6 1 Soler Marc UAE Team Emirates-XRG 26
7 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 22
8 Romo Javier Movistar Team 20
9 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA 20
10 Quinn Sean EF Education-EasyPost 18
11 Pedersen Mads Lidl-Trek 15
12 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 12
13 Jungels Bob INEOS Grenadiers 12
14 Shaw James EF Education-EasyPost 11
15 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 11
16 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team 10
17 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10
18 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS 8
19 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 8
20 Landa Mikel Soudal Quick-Step 7
21 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 7
22 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 7
23 Frigo Marco Israel-Premier Tech 7
24 Træen Torstein Bahrain Victorious 6
25 Tiberi Antonio Bahrain Victorious 6
26 Otruba Jakub Caja Rural-Seguros RGA 6
27 1 Cepeda Jefferson Movistar Team 5
28 2 Ciccone Giulio Lidl-Trek 4
29 2 Rolland Brieuc Groupama-FDJ 4
30 2 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 4
31 2 Gaudu David Groupama-FDJ 3
32 1 Buitrago Santiago Bahrain Victorious 3
33 1 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 3
34 1 Aular Orluis Movistar Team 3
35 1 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 2
36 1 Tejada Harold XDS Astana Team 2
37 1 Samitier Sergio Cofidis 2
38 1 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla 1
39 1 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 1
40 1 Verona Carlos Lidl-Trek 1
41 1 Beloki Markel EF Education-EasyPost 1
42 Canal Carlos Movistar Team 1
43 2 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA 1
44 1 Sepulveda Eduardo Lotto 1
45 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 1
46 2 Gamper Patrick Team Jayco-AlUla 1
CLASSIFICA GIOVANI 15A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 57:39:54
2 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 32
3 Lecerf Junior Soudal Quick-Step + 01:28
4 Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA + 15:05
5 Guardeño Jaume Caja Rural-Seguros RGA + 17:54
6 2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 29:32
7 2 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL + 35:24
8 2 López Martin XDS Astana Team + 40:13
9 2 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike + 40:49
10 1 Frigo Marco Israel-Premier Tech + 49:49
11 1 Pickering Finlay Bahrain Victorious + 01:02:02
12 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:08:11
13 Rolland Brieuc Groupama-FDJ + 01:15:45
14 3 Martinez Juan Team Picnic PostNL + 01:25:22
15 3 Craps Lars Lotto + 01:27:00
16 2 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 01:28:06
17 2 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 01:30:23
18 1 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:35:04
19 4 Canal Carlos Movistar Team + 01:35:33
20 4 Thierry Pierre ARKEA-B&B HOTELS + 01:35:34
21 3 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers + 01:36:33
22 2 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG + 01:46:23
23 2 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA + 01:46:24
24 2 Faura José Luis Burgos Burpellet BH + 01:47:04
25 3 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:50:02
26 3 Quinn Sean EF Education-EasyPost + 01:53:29
27 4 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL + 01:54:20
28 2 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH + 01:54:51
29 2 Heßmann Michel Movistar Team + 01:56:43
30 5 Chumil Sergio Burgos Burpellet BH + 01:57:18
31 1 Ermakov Roman Bahrain Victorious + 02:06:27
32 3 Segaert Alec Lotto + 02:07:41
33 4 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team + 02:11:29
34 2 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:12:46
35 2 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 02:18:13
36 2 Nerurkar Lukas EF Education-EasyPost + 02:19:16
37 3 Glivar Gal Alpecin-Deceuninck + 02:20:16
38 2 Gruel Thibaud Groupama-FDJ + 02:20:33
39 5 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH + 02:26:45
40 5 Artz Huub Intermarché-Wanty + 02:28:06
41 2 Van Boven Luca Intermarché-Wanty + 02:32:58
42 2 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team + 02:33:55
43 2 Buratti Nicolò Bahrain Victorious + 02:35:19
44 2 Rouland Louis ARKEA-B&B HOTELS + 02:36:57
45 2 Lozouet Léandre ARKEA-B&B HOTELS + 02:38:12
46 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 02:45:25
47 Guernalec Victor ARKEA-B&B HOTELS + 02:49:22
48 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team + 02:50:55
49 Slock Liam Lotto + 02:54:02
50 2 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS + 02:54:13
51 1 De Pooter Dries Intermarché-Wanty + 02:54:36
52 1 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:05:47
53 Vernon Ethan Israel-Premier Tech + 03:12:22
54 Foldager Anders Team Jayco-AlUla + 03:15:36
55 Raisberg Nadav Israel-Premier Tech + 03:18:05
56 Eddy Patrick Team Picnic PostNL + 03:33:07