Vuelta a España 2025, Tom Pidcock: “Sono soddisfatto, ho cercato di fare il mio passo fino alla fine”

Si conclude con la vittoria di João Almeida la tredicesima tappa della Vuelta a España 2025. Il portoghese ha imposto un ritmo davvero alto, sorprendendo tutti gli avversari ad esclusione di Jonas Vingegaard, che è rimasto sulla sua ruota fino al traguardo. Il corridore della UAE Emirates ottiene sull’Angliru il 22esimo successo in carriera da pro e mantiene aperta la lotta per il primo posto di questa Vuelta.

Secondo come detto Jonas Vingegaard che è sempre rimasto attaccato al lusitano e continua a guidare la classifica generale, con 46 secondi di vantaggio proprio da Almeida. Ottima prestazione, a sorpresa, di Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) che chiude terzo a 28″ dalla testa. Grande prova anche di Giulio Pellizzari che ha affrontato la scalata con il suo passo, chiudendo sesto al traguardo (+1’11”).

Il marchigiano ha anticipato Tom Pidcock che ha sofferto non poco le pendenze dell’Angliru. Il britannico si è però difeso egregiamente nel finale, chiudendo settimo a 1’16” dal vincitore. Il corridore della Q36.5 Pro Cycling Team, rimane in terza posizione nella generale, a 2’18” da Vingegaard. Ai microfoni di Eurosport, ha dichiarato: “È stata veramente dura, all’inizio della salita stavo bene ma sapevo che non potevo tenere quel ritmo fino alla fine. Tutti hanno rallentato”.

“Ho cercato di fare il mio passo ma qui non puoi realmente farlo, questa salita te lo toglie. Sapevo che Gall è un avversario molto tosto su queste salite. Non mi sento di giudicare questa giornata come negativa, ovviamente volevo essere davanti ma devo anche essere realista: sono andato molto bene. Sto recuperando molto bene da questi giorni difficili”, ha poi concluso il britannico.