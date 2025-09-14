Ciclismo
Vuelta a España 2025, Thomas Pidcock: “Mi sento sollevato, il terzo posto cambia la mia prospettiva”
Un’emozione fortissima. Thomas Pidcock si è accomodato sul gradino più basso del podio in occasione dell’Ottantesima edizione della Vuelta a España 2025, competizione conclusa quest’oggi dopo una travagliatissima ultima tappa, cancellata a causa dell’intervento dei manifestanti a favore della Palestina.
Il britannico arruolato tra le fila della Q36.5 Pro Cycling Team come noto ha dovuto cedere il passo a Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a Bike), trionfatore davanti a João Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Proprio in occasione del “monco” ultimo atto, l’atleta ha espresso tanta soddisfazione per quanto fatto, rimarcando alcuni concetti già espressi nelle scorse ore.