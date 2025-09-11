Vuelta a España 2025, tappa di oggi Valladolid-Valladolid: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida nella brevissima cronometro

In una Vuelta a España 2025 ricca di colpi di scena neanche l’unica cronometro individuale è al sicuro. Nuova modifica, anche per la diciottesima tappa: percorso molto più breve per la prova contro il tempo a causa delle proteste pro Palestina. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con programma e favoriti.

PERCORSO DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Pochissimo da segnalare, è poco più di un prologo. Sono 12,2 chilometri (dopo la notizia dell’accorciamento di ieri), completamente pianeggianti, dove l’obiettivo sarà andare ovviamente oltre i 50 km/h di media.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Giovedì 11 Settembre

Diciottesima Tappa Valladolid-Valladolid (12.2 km) – Cronometro individuale

Orario di partenza: 14.35

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14.00 alle 18:00, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Nonostante la forma non sia quella dei giorni migliori, il percorso è ideale per Filippo Ganna. L’azzurro della Ineos Grenadiers proverà sicuramente a fare a tutta la cronometro per tornare alla vittoria. Non mancano cronomen di qualità: dal giovane belga Alec Segaert passando per il neerlandese Daan Hoole, fino ad arrivare all’elvetico Stefan Kueng. Possibili outsiders: Juan Ayuso e Mads Pedersen.