Ciclismo
Vuelta a España 2025, tappa di oggi Valladolid-Valladolid: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida nella brevissima cronometro
In una Vuelta a España 2025 ricca di colpi di scena neanche l’unica cronometro individuale è al sicuro. Nuova modifica, anche per la diciottesima tappa: percorso molto più breve per la prova contro il tempo a causa delle proteste pro Palestina. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con programma e favoriti.
PERCORSO DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Pochissimo da segnalare, è poco più di un prologo. Sono 12,2 chilometri (dopo la notizia dell’accorciamento di ieri), completamente pianeggianti, dove l’obiettivo sarà andare ovviamente oltre i 50 km/h di media.
PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Giovedì 11 Settembre
Diciottesima Tappa Valladolid-Valladolid (12.2 km) – Cronometro individuale
Orario di partenza: 14.35
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14.00 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport
FAVORITI
Nonostante la forma non sia quella dei giorni migliori, il percorso è ideale per Filippo Ganna. L’azzurro della Ineos Grenadiers proverà sicuramente a fare a tutta la cronometro per tornare alla vittoria. Non mancano cronomen di qualità: dal giovane belga Alec Segaert passando per il neerlandese Daan Hoole, fino ad arrivare all’elvetico Stefan Kueng. Possibili outsiders: Juan Ayuso e Mads Pedersen.