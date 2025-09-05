Vuelta a España 2025, tappa di oggi Cabezón de la Sal-L’Angliru: orari, tv, percorso, favoriti. Il mostruoso Angliru giudice supremo

Momento di svolta per la Vuelta a España 2025. Tredicesima tappa, forse la più dura di tutta la corsa: l’arrivo infatti è in cima a L’Angliru, una delle salite spagnole più estreme. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Tappa che parte da Cabezon de la Sal e termina sull’Angliru dopo 202,7 chilometri. I primi 120 chilometri sono totalmente piatti, senza nessuna rilevante difficoltà altimetrica. Da qui si affronterà poi il primo GPM dell’Alto la Mozqueta (6,3 km all’8,4% di pendenza media) e subito dopo l’Alto del Cordal (5,5 km all’8,8% di pendenza media). La discesa porterà poi ai piedi della storica scesa dell’Angliru, che, con i suoi 12,4 chilometri al 9,7% di pendenza media, risulterà decisivo.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA

Venerdì 5 settembre

Tredicesima Tappa Cabezon de la Sal-L’Angliru (202,7 km)

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Lo scontro diretto tra i big è quasi scontato. Sembra l’arrivo ideale per Jonas Vingegaard che può chiudere la pratica: il danese al top può davvero staccare di minuti tutti i rivali. A provare a resistere ovviamente i primi due inseguitori: Joao Almeida e Tom Pidcock. Occhio anche a Felix Gall, mentre da dietro possono inserirsi Jai Hindley e Matthew Riccitiello. In casa Italia si punta su Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari.