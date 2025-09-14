Ciclismo
Vuelta a España 2025, tappa di oggi Alalpardo–Madrid: orari, tv, percorso, favoriti. Jasper Philipsen cerca il poker
Passerella conclusiva per la Vuelta a España 2025. Si disputa oggi la ventunesima ed ultima tappa per il Grande Giro iberico che vedrà il suo termine ovviamente nella Capitale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti.
PERCORSO VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Il tracciato è totalmente pianeggiante. Lo sprint intermedio posto al chilometro 65,2 assegna gli ultimi punti in ottica classifica maglia verde prima della conclusione da fuochi d’artificio. Il finale della tappa prevede il classico circuito che dovrebbe rappresentare la cornice in cui si sfideranno i velocisti.
PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Domenica 14 Settembre
Ventunesima Tappa Alalpardo-Madrid (111,6 chilometri)
Orario di partenza: 16:40
Orario di arrivo: 19:20 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 16:30 alle 20:30, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport
FAVORITI
L’attesa è tutta per Jasper Philipsen: il belga dell’Alpecin-Deceuninck vuole chiudere il cerchio iniziato con la vittoria nella frazione d’apertura e centrare il poker in questa Vuelta. A sfidarlo nella volata conclusiva colui che si porterà a casa la classifica a punti: Mads Pedersen. Velocisti da seguire anche Ethan Vernon, Orluis Aular e perché no, il nostro Elia Viviani.