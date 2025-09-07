Ciclismo
Vuelta a España 2025, tappa di oggi A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile fuga da lontano
Va a chiudersi anche la seconda settimana alla Vuelta a España 2025. Ad anticipare l’ultimo giorno di riposo la quindicesima frazione, da A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos che non dovrebbe nascondere insidie in chiave classifica. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
PERCORSO QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Il tracciato odierno presenta un duplice volto. Nella prima parte i corridori affrontano, al chilometro 16,5, il Puerto da Garganta, prima categoria di 16,5 chilometri al 5,1%, e, al chilometro 54,7, l’Alto de Barbeitos, seconda categoria di 11,9 chilometri al 3,9% di pendenza media. La seconda parte del tracciato, ad eccezione di alcuni tratti ondulati, non presenta difficoltà altimetriche rilevanti.
PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Domenica 7 Settembre
Quindicesima Tappa A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos (167,8 chilometri)
Orario di partenza: 13:05
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:45 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport
FAVORITI
Difficile che le squadre dei velocisti riescano a tenere la corsa chiusa, vista la prima parte di gara, anche se Lidl-Treck ed Alpecin-Deceuninck potrebbero provare a sfruttare questa rara opportunità in chiave Mads Pedersen e Jasper Philipsen. Altrimenti sarà ancora una volta fuga da lontano: tanti i nomi papabili, da Victor Campenaerts a Nico Denz, fino ad arrivare al nostro Filippo Ganna.