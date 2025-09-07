Vuelta a España 2025: Mads Pedersen vince andando in fuga a Monforte de Lemos. Terzo Marco Frigo

Vincere non è mai facile, ancor di più farlo da favorito. Giornata particolare quella odierna alla Vuelta a España 2025: quindicesima tappa, che anticipa l’ultimo giorno di riposo, con un percorso mosso ma non durissimo che si è conclusa a Monforte de Lemos. Va via, come da pronostico la fuga e a trovare il colpo di classe è Mads Pedersen: successo numero quattordici della stagione per il fenomeno della Lidl-Trek.

Doveva essere giornata favorevole alle fughe e, infatti, si è formato un folto drappello al comando ad inizio gara che ha praticamente monopolizzato la corsa. Quasi cinquanta corridori al comando: Jay Vine e Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), Giulio Ciccone, Julien Bernard, Amanuel Ghebreigzabhier, Carlos Verona e Mads Pedersen (Lidl-Trek), Orluis Aular, Javier Romo e Carlos Canal (Movistar Team), Maximilian Schachmann, Junior Lecerf, Gianmarco Garofoli e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Lukas Nerurkar e Sean Quinn (EF Education – EasyPost), Nicolas Vinokourov(XDS Astana Team), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA), Kelland O’Brien e Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Gijs Leemreize, Kevin Vermaerke, Juan Guillermo Martinez e Bjorn Koerdt(Team Picnic PostNL), Lars Craps e Alec Segaert (Lotto ), Giovanni Aleotti, Nico Denz, e Finn Fisher-Black(Red Bull – BORA – hansgrohe), Magnus Sheffield, Egan Bernal e Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Edward Planckaert (Alpecin – Deceuninck), Léo Bisiaux e Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Alex Molenaar e Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA), Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), Mario Aparicio ( Burgos Burpellet BH), Marco Frigo e Jake Stewart (Israel-Premier Tech), Clement Braz Alfonso, Stefan Kung e Thibaud Gruel (Groupama-FDJ), Huub Artz (Intermarché – Wanty), David De La Cruz e David González (Q36.5 Pro Cycling Team).

Non essendoci corridori pericolosi in chiave classifica generale ovviamente la Visma | Lease a Bike si è disinteressata della fuga, lasciando minuti su minuti agli attaccanti. Davanti dopo un po’ è terminata la collaborazione e sono iniziati gli scatti: Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) hanno provato ad anticipare i tempi. I due sono stati raggiunti successivamente da un drappello contenente Pedersen, Aular, Sheffield, Bernal, Buitrago, Dunbar e Frigo.

Proprio questi nove si sono andati a giocare la vittoria: a trionfare il grande favorito di giornata, Pedersen, che con la sua classe è andato a dominare lo sprint. Battuti Aular ed un brillante Frigo.