Vuelta a España 2025, la tappa di domani Poio-Mos.Castro de Herville: tappa mossa con arrivo in salita

La Vuelta a España 2025 è pronta ad affrontare la terza ed ultima settimana dell’edizione ottanta. Dopo la vittoria di ieri firmata Mads Pedersen ed il giorno di riposo odierno, la corsa a tappe spagnola propone domani, martedì 9 settembre, una sedicesima tappa mossa con un nuovo arrivo in salita che potrebbe modificare nuovamente la classifica generale guidata da Jonas Vingegaard.

PERCORSO

Si parte da Poio e si arriva a Mos.Castro de Herville dopo 167,9 chilometri. Primi 70 chilometri con vari saliscendi prima del GPM dell’Alto de San Antonino (9 km al 4% di pendenza media). Da qui si scende velocemente e si affronta l’Alto da Groba, con i suoi 11,3 km al 5,4% di pendenza media. Successivamente si alterneranno brevi salite e discese, con in mezzo il GPM dell’Alto de Prado. Ancora brevi saliscendi prima dell’ascesa finale: 8,2 km al 5,2% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA

Martedì 9 settembre Sedicesima tappa Poio-Mos.Castro de Herville (167.9 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport