Vuelta a España 2025, la tappa di domani O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero: sarà scontro Vingegaard-Almeida?

La corsa entra sul rettilineo finale: nei prossimi quattro giorni si disputeranno le tre tappe che conferiranno la forma definitiva alla classifica generale e designeranno il vincitore dell’ottantesima edizione de La Vuelta a España 2025. La diciassettesima tappa, O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero, preannuncia l’ennesimo scontro ad alta quota tra i candidati per il successo finale.

Sembra infatti tutto pronto per iI nuovo ed entusiasmante faccia a faccia tra Jonas Vingegaard e Joao Almeida, gli unici due candidati alla conquista del successo finale. La lotta per la conquista del gradino più basso del podio sembra pronta a regalare altrettante emozioni.

PERCORSO DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Nel quadro di un tracciato caratterizzato da costanti ondulazioni la corsa diventa selettiva nella seconda parte. A poco meno di settanta chilometri i corridori affrontano la salita di Paso de las Traviesas, terza categoria di 7,8 chilometri al 4,1%. Lo sprint intermedio di Almazcara mette in palio punti importanti per la maglia verde e precede la salita finale dell’Alto del Morredero, prima categoria di 8,8 chilometri al 9,7% di pendenza media.

ALTIMETRIA DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Mercoledì 10 Settembre

Diciassettesima Tappa O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero (143,2 chilometri)

Orario di partenza: 13:30

Orario di arrivo: 17.10 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:30 alle 17:45, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport