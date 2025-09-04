Ciclismo
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Cabezon de la Sal-L’Angliru: si affronta la storica ascesa
La Vuelta a España 2025 è pronta domani, venerdì 5 settembre, a vivere la tredicesima tappa. Dopo la frazione odierna, con due GPM presenti, i corridori dovranno affrontare quella che è la tappa regina, con un finale più che impegnativo. L’appuntamento prevede infatti 50 chilometri conclusivi molto difficili, che termineranno con la storica ascesa dell’Angliru.
PERCORSO
Tappa che parte da Cabezon de la Sal e termina sull’Angliru dopo 202,7 chilometri. I primi 120 chilometri sono totalmente piatti, senza nessuna rilevante difficoltà altimetrica. Da qui si affronterà poi il primo GPM dell’Alto la Mozqueta (6,3 km all’8,4% di pendenza media) e subito dopo l’Alto del Cordal (5,5 km all’8,8% di pendenza media). La discesa porterà poi ai piedi della storica scesa dell’Angliru, che, con i suoi 12,4 chilometri al 9,7% di pendenza media, risulterà decisivo.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA
Venerdì 5 settembre Tredicesima Tappa Cabezon de la Sal-L’Angliru (202,7 km)
Orario di partenza: 11.50
Orario di arrivo: 17.15 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport