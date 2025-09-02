Ciclismo
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Bilbao-Bilbao: percorso da classica con 7 GPM
La Vuelta a España 2025 è pronta a vivere domani, mercoledì 3 settembre l‘undicesima tappa. Dopo il giorno di riposo di Pamplona ed il nuovo arrivo in salita di El Ferial Larra Belagua, la corsa a tappe spagnola, giunta alla sua ottantesima edizione, propone una frazione singolare, con un percorso da classica che partirà e terminerà a Bilbao.
Il tracciato movimentato dall’inizio alla fine creerà probabilmente una ricca fuga ma attenzione anche, nel finale, a possibili attacchi tra gli uomini di classifica. Sarà quindi una tappa da seguire con un percorso totalmente sviluppato nel territorio basco e ben 7 GPM presenti. Le brevi salite, alcune con pendenze oltre l’8%, potrebbero creare non pochi problemi agli uomini di classifica.
PERCORSO
Partenza ed arrivo a Bilbao dopo 157,4 chilometri totali. Percorso breve ma intenso che parte subito con l’Alto de Laukiz (3,9 km al 4,7% di pendenza media) e l’Alto de Sollube (7,2 km al 4,2% di pendenza media). Un breve tratto in pianura porterà poi sugli altri 5 GPM con l’ultimo, l’Alto de Pike (2,3 km all’8,9% di pendenza media) situato ad 8 chilometri dal traguardo.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA
Mercoledì 3 settembre Undicesima tappa Bilbao-Bilbao (157,4 km)
Orario di partenza: 13.30
Orario di arrivo stimato: 17.20
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport