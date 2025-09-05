Ciclismo
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Aviles-La Farropona.Lagos de Somiedo: nuovo arrivo in salita
La Vuelta a España 2025 è pronta a vivere domani, sabato 6 settembre, la quattordicesima frazione. Dopo la tappa regina di oggi, con l’arrivo sul terribile Angliru ed i possibili sconvolgimenti nella classifica generale, la corsa a tappe spagnola propone domani un’altra frazione corta ma molto dura, con l’ennesimo arrivo in salita di questa Vuelta.
Non ci sarà alcuna pausa per i corridori che si troveranno davanti un altro importante test, prima delle fatiche della terza settimana. Chi perderà oggi terreno sull’Angliru, sarà costretto domani ad attaccare per cercare di recuperare secondi importanti nella generale. Vedremo se Jonas Vingegaard vorrà nuovamente aggiungere un tassello alla sua Vuelta.
PERCORSO
Tappa come detto breve ma intensa. Si parte da Aviles e si arriva dopo 135.9 chilometri a La Farropona.Lagos de Somiedo. Primi 60 chilometri agili con qualche tratto in salita, poi si affronterà il primo GPM della giornata, L’Alto Tenebreo (5,8 km al 6,5% di pendenza media). Da qui la strada tenderà sempre a salire fino a Puertu de San Llaurienzu (10,1 km all’8,5% di pendenza media). La discesa poi porterà ai piedi dell’ascesa finale che, con i suoi 16,9 km al 5,9% di pendenza media, deciderà la tappa.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA
Sabato 6 settembre Quattordicesima tappa Aviles-La Farropona. Lagos de Semiedo (135,9 km)
Orario di partenza: 13.30
Orario di arrivo: 17.15
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport