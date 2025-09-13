Ciclismo
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Alalpardo-Madrid: passerella finale nella capitale
Un viaggio lungo tre settimane si appresta a giungere al termine. L’odierno tappone con arrivo sulla Bola del Mundo risolverà definitivamente il duello per la vittoria finale e decreterà il trionfatore di questa edizione. La Vuelta a España 2025 è pronta a vivere la ventunesima e ultima tappa, Alalpardo-Madrid di 111,6 chilometri.
È il giorno della passerella finale, del doveroso tributo al vincitore e di una frazione che sembra, molto probabilmente, destinata a concludersi con il duello tra le ruote veloci. Sembra difficile ipotizzare che qualcuno possa riuscire a trovare il tempo e il modo per l’attacco risolutivo.
PERCORSO VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Il tracciato è totalmente pianeggiante. Lo sprint intermedio posto al chilometro 65,2 assegna gli ultimi punti in ottica classifica maglia verde prima della conclusione da fuochi d’artificio. Il finale della tappa prevede il classico circuito che dovrebbe rappresentare la cornice in cui si sfideranno i velocisti.
ALTIMETRIA VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Domenica 14 Settembre
Ventunesima Tappa Alalpardo-Madrid (111,6 chilometri)
Orario di partenza: 16:40
Orario di arrivo: 19:20 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 16:30 alle 20:30, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport