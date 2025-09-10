Jonas Vingegaard: “Spero di far bene nella crono. Quando non sei al massimo devi sopravvivere”

Arriva finalmente la prima gioia per l’Italia. Giulio Pellizzari trionfa nella diciassettesima frazione della Vuelta a España 2025 O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143,2 chilometri. L’azzurro attacca a tre chilometri e mezzo dal traguardo e stronca la resistenza dei primi della classe arrivando al traguardo da solo.

Il corridore marchigiano della Red Bull – BORA – hansgrohe centra, con pieno merito, il primo successo della sua carriera da professionista. Chiude al secondo posto, staccato di 16’’, il britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team, al terzo posto si piazza l’australiano Jai Hindley.

In classifica generale Jonas Vingegaard, che controlla l’andamento della corsa senza mai attaccare un rivale che sembrava in palese sofferenza, consolida la sua leadership. Il danese guida con 50’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’28’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Giulio Pellizzari, grazie alla splendida azione odierna consolida il quinto posto a 3’51” dal leader e guadagna oltre trenta secondi sull’americano Matthew Riccitello nella corsa per la conquista dalla maglia bianca.

Il leader della Team Visma | Lease a Bike si sofferma sull’esito della giornata: “Spero di far bene domani nella crono anche perché due anni fa, su quel tipo di percorso, è stato terribile. Quando non sei al cento per cento devi essere intelligente, devi essere bravo a sopravvivere e ad arrivare al traguardo senza perdere tempo. Il livello tra i primi della classifica oggi è stato sostanzialmente uguale”.