Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Sono felice di come sono andate le cose, non vedo l’ora di superare il traguardo di Madrid”

Si conclude con la vittoria di Jonas Vingegaard la ventesima tappa della Vuelta a España 2025. Il danese ha messo il sigillo sul successo dell’ottantesima edizione della corsa a tappe spagnola, dimostrando di essere il migliore anche sulla Bola del Mundo, ultima vera difficoltà prima dell’arrivo a Madrid. Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike ha aspettato il momento giusto per sorprendere i suoi avversari, cambiando ritmo ed arrivando al traguardo in solitaria.

Prestazione di assoluto livello per la maglia rossa che manifesta tutta la sua superiorità vincendo per la prima volta la Vuelta a España (primo danese a riuscirci). Secondo all’arrivo il suo compagno di squadra Sepp Kuss (+11). Terzo poi Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe, +13), quindi quarto Tom Pidock (Q36.5 Pro Cycling Team, +18).

Si spengono i sogni di João Almeida, apparso sempre al gancio negli ultimi tre chilometri. Il portoghese chiude quinto a 22 secondi dal vincitore. Crisi per Giulio Pellizzari che chiude la sua Vuelta perdendo il quinto posto nella generale e la maglia bianca. Ai microfoni ufficiali della Vuelta, la maglia roja Jonas Vingegaard ha dichiarato: “Volevo già vincere a Bilbao per mio figlio e l’avrei voluto fare anche sull’Angliru. Ma la Bola del Mundo è sempre un posto speciale”.

“Ad essere onesto ho iniziato a sentirmi davvero bene, oggi ero veramente in condizione rispetto alle frazioni precedenti in montagna. Sono felicissimo di come sono andate le cose oggi per me e di come si è comportata la squadra in queste settimane, sono stati tutti pazzeschi. Non ero in condizione di tenere il passo di Joao ma non ero ancora al limite e poi ho voluto fare un tentativo. Ho subito aperto un piccolo gap e gli ultimi metri sono stati durissimi. C’è ancora domani ma le cose non dovrebbero cambiare. Non vedo l’ora di superare il traguardo di Madrid”, ha poi concluso il danese.