Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Bellissimo ritornare in maglia rossa. Almeida è l’avversario più forte”

Jay Vine si aggiudica la decima tappa della Vuelta a España 2025, Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua di 175,3 chilometri. L’australiano parte a poco più di cinque chilometri dalla conclusione e taglia il traguardo da solo, bissando il successo ottenuto nella sesta frazione, la Olot-Pal. Andorra

L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG, all’undicesima vittoria della sua carriera da professionista, precede il duo iberico della Movistar Pablo Castrillo, secondo a 35’’, e Javier Romo, terzo ad 1’04’’. Nel finale di corsa il portoghese Joao Almeida prova un paio di accelerazioni, ma Vingegaard risponde con assoluta serenità. Il lusitano, a quel punto, preferisce rinunciare per risparmiare energia in vista dei prossimi impegni.

Sembrava solo questione di tempo e i risultati odierni sanciscono il nuovo cambio della guardia in classifica generale. Torstein Træen della Bahrain-Victorious si stacca sulla salita finale e perde la maglia rossa a vantaggio di Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike. Il danese guida così la classifica generale con 26’’ sul norvegese, 38’’ su Joao Almeida e 58’’ su Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. L’Italia vanta ancora due corridori nelle prime dieci posizioni: Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari.

Il corridore danese commenta così la prova odierna: “E’ bellissimo ritornare in maglia rossa e poi essere qui sul podio con Miguel Indurain. Posso pronunciare solo parole belle per lui, una leggenda del nostro sport. Sarà un onore condividere il podio con lui. Sono sempre felice di essere al comando della classifica generale, la rossa è una delle maglie più belle ed iconiche del ciclismo. Sono felice di averla e di portarla, a questo punto, fino a Madrid. Oggi ero più curioso di vedere come si sarebbero comportati gli avversari e ciò che avrebbe fatto Almeida. Joao è l’avversario più forte e anche oggi si è dimostrato intraprendente”.