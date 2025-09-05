Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Almeida ha meritato la vittoria. Devo concentrarmi ancora di più su di lui”

Un Joao Almeida letteralmente encomiabile vince, con pieno merito, la tredicesima frazione della Vuelta a España 2025, Cabezón de la Sal-L’Angliru di 202,7 chilometri. Nel giorno che sembrava dover essere quello della definitiva consacrazione di Vingegaard, il portoghese mantiene la corsa aperta e conferma di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.

Il lusitano della UAE Team Emirates-XRG, al decimo successo stagionale e al ventiduesimo della carriera, precede sul traguardo il corridore danese e l’australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe, staccato di 28’’. Ottima prova di Giulio Pellizzari: l’italiano si stacca nelle battute iniziali della salita conclusiva, rinviene con una prepotente progressione e chiude sesto con un ritardo di 1’11’’.

In classifica generale Jonas Vingegaard, che regge senza patemi il forcing del diretto rivale, mantiene il primato in classifica e difende la maglia rossa. Il capitano della Team Visma | Lease a Bike vanta con 46’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’18’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Giulio Pellizzari scala quattro posizioni in classifica e ora è sesto a 4’01”.

Il fuoriclasse danese analizza così la prova odierna: “Mi sarebbe piaciuto vincere, ma Joao ha meritato. Mi spiace un po’ non aver vinto. Volevo conquistare il successo per me, ma soprattutto per i compagni e la squadra. Devo concentrarmi ancora di più su Almeida. L’Angliru è una salita speciale, immagino che chiunque volesse vincere”.