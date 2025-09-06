Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Alla pari con Almeida negli ultimi due giorni. Le gambe stanno bene”

Marc Soler s’impone nella quattordicesima frazione della Vuelta a España 2025, Avilés-La Farrapona di 135,9 chilometri. Il corridore spagnolo, alla decima vittoria della sua carriera da professionista, attacca sull’ultima asperità di giornata e s’invola da solo verso il traguardo.

L’iberico della UAE Team Emirates-XRG, formazione che in termini di tappe vinte detiene il monopolio con sette successi su quattordici, precede sul traguardo il corridore danese e il compagno di squadra Joao Almeida, secondo e terzo con 39’’ di ritardo. Ulteriori conferme per Giulio Pellizzari: l’italiano prepara l’attacco di Hindley e chiude sesto.

In classifica generale Jonas Vingegaard conserva il primato in classifica con 48’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’38’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Giulio Pellizzari difende la sesta piazza a 4’21” dal leader.

Il fuoriclasse danese analizza così la giornata: “Le gambe stanno molto bene. Oggi avevamo deciso di impostare una strategia più conservativa perché ieri abbiamo spremuto a dovere Kelderman e van Baarle. Nel finale il vento contrario ha impedito qualsiasi tipo di attacco. In questi due giorni io e Almeida siamo stati alla pari”.