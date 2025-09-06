Vuelta a España 2025, Joao Almeida: “Non è stato possibile fare la differenza. Vingegaard è fortissimo”

La UAE Team Emirates-XRG continua a mietere successi. Marc Soler porta a casa la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2025, Avilés-La Farrapona di 135,9 chilometri. Il corridore iberico attacca sull’ultima salita e s’invola verso il successo dopo aver fatto parte della fuga che anima la giornata.

Lo spagnolo della compagine emiratina, formazione che ha vinto sette delle quattordici frazioni disputate fino ad ora, arriva al traguardo da solo precedendo Jonas Vingegaard e Joao Almeida, staccati di trentanove secondi. Giulio Pellizzari della Red Bull – BORA – hansgrohe, sesto a 53’’, è il primo degli italiani.

In classifica generale il danese della Team Visma | Lease a Bike difende la maglia rossa con 48’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’38’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Giulio Pellizzari è sesto a 4’21”. Il portoghese, che mette ancora una volta la squadra al lavoro per rendere la corsa selettiva, nel finale si trova a duellare nuovamente con Vingegaard. Questa volta perde lo sprint per la seconda piazza, ma conferma di avere tutte le carte in regola per la vittoria finale.

Il capitano della formazione emiratina si esprime così sulla giornata odierna: “ Non è stato possibile fare la differenza oggi, ma è una vittoria silenziosa per la squadra. Il piano in realtà era di non avere margine per staccare, ma abbiamo deciso che era una buona idea, soprattutto con l’uomo in fuga nel finale. Ho dovuto lottare alla fine con Vinga, abbiamo perso solo pochi metri, credo. Sì, è fortissimo”.