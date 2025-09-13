Vuelta a España 2025, João Almeida: “Ci abbiamo provato, non ho nessun rimpianto. Complimenti a Jonas, è stato davvero forte”

Si conclude con la vittoria di Jonas Vingegaard la ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2025. Il danese ha manifestato tutta la sua superiorità sulla salita finale, cambiando ritmo a quasi 1 chilometro dalla fine ed arrivando in solitaria in cima alla Bola del Mundo. Il fuoriclasse del team Visma mette così il sigillo sulla sua prima vittoria della corsa spagnola (primo danese a riuscirci).

Secondo all’arrivo il suo compagno di squadra Sepp Kuss (+11). Terzo dunque Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) che chiude a 13 secondi dal vincitore. Quindi quarto Tom Pidocock (Q36.5 Pro Cycling Team), che riesce a difendere il terzo posto nella generale. Quinto infine João Almeida che abbandona i sogni di vittoria chiudendo a 22 secondi dal danese.

Ai microfoni di Eurosport, il corridore del Team UAE Emirates XRG ha dichiarato: “È stata veramente dura, ero al limite praticamente per tutta la tappa. Ci abbiamo provato, non avevamo niente da perdere. L’idea era di andare più veloci possibili, le sensazioni oggi non erano delle migliori ma ci abbiamo provato, nessun rimpianto. Complimenti a Jonas, è stato davvero forte, non credo sia brutto concludere dietro di lui”.